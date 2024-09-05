Katil İsrail Gazze'de çocuk felci aşılama kampanyasına da engel olmak istiyor

Her bir akademisyen branşı ne olursa olsun kendi uzmanlık alanı itibarıyla Filistin/Gazze meselesiyle ilgilenmeli ve bu konuyu gündemine almalıdır. Akademisyenler bu meseleyi siyasi bir mesele olarak değil, bir ümmet meselesi, bir insanlık meselesi olarak değerlendirmelidir.