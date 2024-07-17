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Dünya

Katil İsrail Han Yunus'u bombaladı: Üçü çocuk dört Filistinli öldü

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir evi hedef alması sonucu 3'ü çocuk, biri kadın olmak üzere 4 Filistinli öldü, 10 kişi yaralandı.

16:06 - 17/07/2024 Çarşamba
AA
Gazze
Gazze

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu Han Yunus kentinde bir evi bombaladı.


Saldırıda 3'ü çocuk, biri kadın olmak üzere 4 Filistinli öldü, 10'u yaralandı.


Gazze'de katliam devam ediyor?


İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 794 Filistinli öldü, 89 bin 364 kişi yaralandı.


Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.





#Gazze
#Han Yunus
#israil
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