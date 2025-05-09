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KKTC'den Pakistan'a tam destek

KKTC'den Pakistan'a tam destek

21:089/05/2025, Friday
AA
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KKTC Başbakanı Üstel, Hindistan ve Pakistan arası gerilimde Pakistan'a destek verdiklerini açıkladı.
KKTC Başbakanı Üstel, Hindistan ve Pakistan arası gerilimde Pakistan'a destek verdiklerini açıkladı.

Hindistan'ın Pakistan'a yönelik saldırı başlatmasının ardından KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Pakistan'a destek verdiklerini açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Hindistan'ın saldırıları karşısında Pakistan'a tam destek verdiklerini belirterek,
"Hindistan'ın Pakistan'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, yalnızca kardeş Pakistan'ı değil Asya'daki barış ve istikrarı da hedef alıyor."
ifadesini kullandı.

KKTC Başbakanı Üstel, Hindistan ve Pakistan arasında devam eden gerginliğe dair sosyal medya hesabından açıklama yayımladı.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel
Üstel, açıklamasında, KKTC olarak Pakistan'ın toprak bütünlüğüne, güvenlik ve adalet arayışına desteklerinin tam olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti,
"Hindistan'ın Pakistan'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, yalnızca kardeş Pakistan'ı değil Asya'daki barış ve istikrarı da hedef alıyor. Bölgede barışın hakim olması için tüm tarafları sağduyuya davet ediyoruz."
İfadelerini kullandı.


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