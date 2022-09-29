Kremlin: Referandum yapılan bölgeler yarın Rusya'ya katılacak

Dmitriy Peskov yarın referandum ile Rusya'ya katılma kararı alan bölgelerin katılımının resmen onaylanacağını ve Putin'in bu konuda bir konuşma yapacağını doğruladı.

Ukrayna’nın Donbass bölgesindeki Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson’da gerçekleşen referandumlarda halkın Rusya topraklarına katılımına onay vermesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yarın resmi belgeleri imzalayacak.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kremlin Sarayı’nda dört bölgenin Rus topraklarına katılımının resmileşeceği törenin yarın Kremlin Sarayı’nda gerçekleşeceğini söyleyerek, "Yarın TSİ 15:00’te, Kremlin Sarayı Aziz George Salonu’nda Rusya Federasyonu’na yeni topraklarının katılımına yönelik anlaşmaların imzalanmasına yönelik tören gerçekleşecek. Putin’in törende detaylı geniş bir konuşması olacak" ifadelerini kullandı. REKLAM

Törenin ardından Putin’in, Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin liderleri ile görüşme gerçekleştireceğini de belirten Peskov, "Bu toplantılar törenin ardından gerçekleşecek" dedi.

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Peskov ayrıca, Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir telefon görüşmesinin hazırlığının yapıldığını da bildirdi.

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