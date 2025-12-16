Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Kremlin: Ukrayna kısa vadeli bir plana odaklanırsa ateşkes mümkün değil

Kremlin: Ukrayna kısa vadeli bir plana odaklanırsa ateşkes mümkün değil

15:3616/12/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Dmitriy Peskov (Arşiv)
Dmitriy Peskov (Arşiv)

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya-Ukrayna arasında muhtemel bir Noel ateşkesinin savaşı sonlandırılacak bir barış anlaşmasına varılıp varılmamasına bağlı olduğunu belirterek, "Buradaki asıl soru, ‘Bir anlaşmaya varacak mıyız, varmayacak mıyız?’ Biz barış istiyoruz. Ukrayna’ya soluklanma fırsatı sağlayacak ve savaşı sürdürmesine izin verecek bir ateşkes değil" dedi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü
Dmitriy Peskov
, Rusya-Ukrayna arasında muhtemel bir Noel ateşkesine ilişkin başlıklara değindiği bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin dün Almanya’nın başkenti Berlin’de Rusya-Ukrayna arasındaki bir ateşkes fikrine yönelik isteklerini teyit ettiği ve özellikle yaklaşan Noel zamanında Ukrayna’nın enerji altyapısına yönelik saldırıların sonlandırılmasına yönelik çağrısına ilişkin açıklama yaptı. Peskov, ateşkes çağrılarının savaşı sonlandıracak bir barış anlaşmasına varılıp varılmamasına bağlı olduğunu söyleyerek, "Buradaki asıl soru, tıpkı ABD Başkanı Donald Trump’ın da dediği gibi, ‘Bir anlaşmaya varacak mıyız, varmayacak mıyız?’" dedi.

"Biz barış istiyoruz"


Kremlin Sözcüsü, Ukrayna’nın kalıcı bir çözüm yerine "kısa vadeli, kendi ayakları üzerinde duramayan bir plana" odaklanması durumunda Rusya’nın böyle bir ateşkese yanaşmasının mümkün olmadığını belirtti. Peskov, "Biz barış istiyoruz. Ukrayna’ya soluklanma fırsatı sağlayacak ve savaşı sürdürmesine izin verecek bir ateşkes değil. Bu savaşı sona erdirmek, hedeflerimize ulaşmak, çıkarlarımızı güven altına almak ve Avrupa’nın gelecekteki barışını garantilemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.


"Ukrayna’ya sağlanacak güvenlik garantileri teklifini incelemedik"


Peskov ayrıca, dün Berlin’de Avrupa Birliği (AB) ve NATO’dan liderler ile temsilcilerin Ukrayna gündemi ile bir araya geldiği toplantıya ilişkin açıklamada bulundu. Sözcü Peskov, ABD’li ve Avrupalı yetkililerin Washington yönetiminin Ukrayna’ya sunacağı "NATO benzeri" güvenlik garantilerine ilişkin tekliflere değinerek, söz konusu garantilere ve ortak açıklamaya ilişkin sadece medya raporlarını gördüklerini, detayları ise henüz incelemediklerini bildirdi. Rus Sözcü, Moskova’nın bu konuda açıklama yapması için taraflarına resmi metinler iletilmesini beklediğini aktardı.


"Putin, 16 Ekim’den bu yana Trump ile görüşmedi"


Kremlin Sözcüsü ayrıca Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki son telefon görüşmesinin tarihine ilişkin soruları cevapladı. Peskov, iki liderin en son 16 Ekim tarihinde görüştüğünü hatırlatarak, "Son kayıtlarımıza bakarsanız bu görüşmelerin nispeten ‘yakın bir zaman’ olduğunu söyleyebilirsiniz. O zaman bu yana yeni bir görüşme gerçekleşmedi" dedi.


Berlin’deki toplantı


Zelenskiy, dün Berlin’de ABD ve Ukrayna müzakere heyetleri arasında gerçekleştirilen 2 günlük görüşmelerin ardından Avrupalı liderler, ABD Başkanı Donald Trump’ın temsilcileri, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin de katıldığı bir toplantıda bir araya gelmişti. Toplantı, liderlerin Ukrayna’ya destek taahhütleri ve Alman hükümetinin görüşmeye katılan Avrupalı liderler adına yayımladığı ortak açıklama ile sona ermişti.


Açıklamada, Ukrayna’nın egemenliği ve Avrupa’nın güvenliğini koruyacak kalıcı bir barışın tesisi için ABD Başkanı Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile birlikte çalışılması konusunda mutabık kalındığı ifade edilmişti. Liderler, savaşın sona erdirilmesine yönelik bir anlaşma bağlamında Ukrayna için güçlü güvenlik garantileri ve ekonomik toparlanmayı destekleyici tedbirler sağlamak üzere birlikte çalışma taahhüdünde bulunmuştu.




#Rusya
#ABD
#Peskov
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı: TOKİ sosyal konut kura çekilişi sonucu sorgulama ekranı