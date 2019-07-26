Kusursuz operasyon

Erbil’de Osman Köse’yi şehit eden teröristlerin saldırı emri aldığı PKK’lılar, 18 Temmuz ve 24 Temmuz’da düzenlenen iki ayrı operasyonla etkisiz hale getirildi. TSK-MİT ortaklığında icra edilen imha görevi, PKK destekçilerine net bir mesaj oldu.

Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse’nin şehit edildiği saldırıyı planlayan teröristler MİT ve TSK’nın ortak düzenlediği 2 ayrı operasyonla etkisiz hale getirildi.

Türk diplomat Ömer Köse, 17 Temmuz’da bir restoranda düzenlenen silahlı saldırı ile şehit edilmişti. Bu saldırının ardından yerel istihbarat kaynaklarıyla bir araya gelen bölgedeki MİT birimleri, çalışmaların ardından saldırıyı planlayan 2 terörist ile 2 korumasına operasyon düzenlemek için düğmeye bastı. İlk operasyon 18 Temmuz’da saldırıdan bir gün sonra gerçekleşti.

Gri bir araçla Erbil’den çıkar çıkmaz takibe alınan teröristlere Duhok’un Amediye ilçesi Spindar köyü kırsalında operasyon düzenlendi. Araçtaki teröristler etkisiz hale getirildi.

İKİ OPERASYON, İKİ ARAÇ, 45 GÖZALTI

İkinci operasyon ise 24 Temmuz’da düzenlendi. Köse’nin şehit edilmesi emrini veren PKK’lılar, istihbarat ve yerel unsurlar tarafından adım adım takip edildi. Beyaz bir pikap araçta bulunan teröristler, Batifa kırsalında düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Araçta öldürülen 2 kişinin, Osman Köse’ye yönelik suikastın planlayıcısı olduğu, bunların araçta korumalarıyla birlikte imha edildiği belirtiliyor. Bölgedeki kaynaklardan alınan bilgiye göre suikastla direkt bağlantıları tespit edilen 45 kişi de gözaltında.

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‘BAHOZ’ ALÇAĞINDAN SALDIRI İTİRAFI

Öte yandan başta HDP olmak üzere Türkiye’deki bazı çevreler ısrarla saldırının PKK tarafından gerçekleştirilmediğini öne sürüyordu. Terör örgütünün cinayetini perdelemeye çalışanları örgüt elebaşısı ‘Bahoz’ kod adlı Fehman Hüseyin yalanladı. Terörist Hüseyin, örgütün yayın kuruluşlarına yaptığı açıklamada “Bu eylem örgüte gönül vermiş gençlerin işine benziyor” dedi.

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