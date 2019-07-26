Dünya Kusursuz operasyon
ORTADOĞU

Kusursuz operasyon

MİT ve TSK yurtdışındaki başarılı operasyonlardan birine daha imza attı. Erbil’de Türk diplomat Osman Köse’nin şehit edildiği saldırının talimatını veren PKK’lı teröristler 2 nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. İlk operasyon 18 Temmuz’da saldırıdan bir gün sonra oldu. Gri bir araçla Erbil’den çıkar çıkmaz takibe alınan teröristler Duhok’un Spindar köyünde vuruldu. 24 Temmuz’daki 2. operasyonda beyaz bir pikap içerisindeki teröristler Batifa’da etkisiz hale getirildi. Araçtaki 2 kişinin Köse’yi öldürme emrini verenler olduğu öğrenildi. Güvenlik güçleri operasyonla ilgili detaylı bilgi paylaşmadı.

Şahin Şen Yeni Şafak
Türk diplomatın şehit edilmesini planlayan teröristler etkisiz hale getirildi.
Türk diplomatın şehit edilmesini planlayan teröristler etkisiz hale getirildi.

Erbil’de Osman Köse’yi şehit eden teröristlerin saldırı emri aldığı PKK’lılar, 18 Temmuz ve 24 Temmuz’da düzenlenen iki ayrı operasyonla etkisiz hale getirildi. TSK-MİT ortaklığında icra edilen imha görevi, PKK destekçilerine net bir mesaj oldu.

Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse’nin şehit edildiği saldırıyı planlayan teröristler MİT ve TSK’nın ortak düzenlediği 2 ayrı operasyonla etkisiz hale getirildi.

Türk diplomat Ömer Köse, 17 Temmuz’da bir restoranda düzenlenen silahlı saldırı ile şehit edilmişti. Bu saldırının ardından yerel istihbarat kaynaklarıyla bir araya gelen bölgedeki MİT birimleri, çalışmaların ardından saldırıyı planlayan 2 terörist ile 2 korumasına operasyon düzenlemek için düğmeye bastı. İlk operasyon 18 Temmuz’da saldırıdan bir gün sonra gerçekleşti.

Gri bir araçla Erbil’den çıkar çıkmaz takibe alınan teröristlere Duhok’un Amediye ilçesi Spindar köyü kırsalında operasyon düzenlendi. Araçtaki teröristler etkisiz hale getirildi.

İKİ OPERASYON, İKİ ARAÇ, 45 GÖZALTI

İkinci operasyon ise 24 Temmuz’da düzenlendi. Köse’nin şehit edilmesi emrini veren PKK’lılar, istihbarat ve yerel unsurlar tarafından adım adım takip edildi. Beyaz bir pikap araçta bulunan teröristler, Batifa kırsalında düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Araçta öldürülen 2 kişinin, Osman Köse’ye yönelik suikastın planlayıcısı olduğu, bunların araçta korumalarıyla birlikte imha edildiği belirtiliyor. Bölgedeki kaynaklardan alınan bilgiye göre suikastla direkt bağlantıları tespit edilen 45 kişi de gözaltında.

REKLAM

‘BAHOZ’ ALÇAĞINDAN SALDIRI İTİRAFI

  • Öte yandan başta HDP olmak üzere Türkiye’deki bazı çevreler ısrarla saldırının PKK tarafından gerçekleştirilmediğini öne sürüyordu. Terör örgütünün cinayetini perdelemeye çalışanları örgüt elebaşısı ‘Bahoz’ kod adlı Fehman Hüseyin yalanladı. Terörist Hüseyin, örgütün yayın kuruluşlarına yaptığı açıklamada “Bu eylem örgüte gönül vermiş gençlerin işine benziyor” dedi.

Türk diplomatı şehit eden Mazlum Dağ ve 3 terörist yakalandı
DÜNYA
Türk diplomatı şehit eden Mazlum Dağ ve 3 terörist yakalandı

Önce 48, sonra 72 saatlik grev
GÜNDEM
Önce 48, sonra 72 saatlik grev

ABD'den 'Türkiye'ye yaptırım' açıklaması: Takvim yok
DÜNYA
ABD'den 'Türkiye'ye yaptırım' açıklaması: Takvim yok
Faiz düştü ezber bozuldu

Faiz düştü ezber bozuldu

4,5 yıl aradan sonra yapılan faiz indirimi, ezber bozan karar oldu.
Anlaşmaları askıya aldı

Anlaşmaları askıya aldı

​İsrail'in işgal girişimlerine Filistin'den sert tepki.
Türk tırlarına gümrük zulmü

Türk tırlarına
gümrük zulmü

Suudiler, Türk araçlarını gümrükte bekletiyor.
Korgeneraller<br> YAŞ'ı bekliyor

Korgeneraller
YAŞ'ı bekliyor

Erdoğan, başkanlığında 1 Ağustos'ta toplanacak.
Mossad’a top atışı

Mossad’a top atışı

İsrailli ajanların yardımına ABD yetişti.
Maraş açılacak

Maraş açılacak

Maraş'ın açılması için ilk adım atıldı.

Avrupa<br> 'düşman' görüyor

Avrupa
'düşman' görüyor

Türkiye 'muhacir' görüyor, Batı 'tehdit' diyor.

Önce 48, sonra <br>72 saatlik grev

Önce 48, sonra
72 saatlik grev

CHP'li Maltepe Belediyesi'nde yeni grev kapıda.

Diyarbakır'da<br> petrol mesaisi

Diyarbakır'da
petrol mesaisi

Hidrolik çatlatmayla petrol üretilecek.
İlk teşekkür Amasya'ya

İlk teşekkür Amasya'ya

Bahçeli, 3T gezilerine yarın başlıyor.
MİT ve TSK'dan<br>'mikro cerrahi' operasyon!

MİT ve TSK'dan
'mikro cerrahi' operasyon!

'Arabada neden patlayıcı izi yok?' sorusu yanıtını buldu.
Listeye bir çizik daha

Listeye bir çizik daha

Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen terörist bakın kim çıktı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.