Kutup ayısı Alaska'da bir kadın ve bir çocuğu öldürdü

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Kutup ayısı Alaska'da bir çocuk ve kadını öldürdü.
Alaska'da bir kutup ayısı yerleşim bölgesine inip insanlara saldırdı, bir kadın ve bir çocuk olay yerinde yaşamını yitirdi. Eyalet Polisi'nin verdiği bilgiye göre, bir bölge sakini ayıyı vurarak öldürdü.
Alaska'da Eyalet Kamu Güvenliği Departmanı, benzer bir ayı saldırısının yakın zamanda görülmediğini ifade etti. Araştırmacılar, buzlar çekildikçe ayıların iç kesimlere doğru hareket etme ve insanlarla yüzleşme olasılığının daha yüksek olduğunu söyledi.