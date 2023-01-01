Kutup ayısı Alaska'da bir kadın ve bir çocuğu öldürdü

ABD’de meşhur boz ayıların yuvası olarak bilinen Alaska Katmai Ulusal Parkı her yıl ilginç bir seçime gidiyor. Park yetkilileri, her yıl ekim ayının ilk iki haftasında ‘kış uykusu’ndan önce bol bol yiyen ve yağ depolayan ayılar için internet üzerinden “Yılın Şişman Ayısı’ oylaması yapıyor. Bu yıl 11 binden fazla oyla fark atan, “Ayı Gücü Bir (Bear Force One)” diye bilenen 747 (68 bin 105 oy) adlı erkek boz ayı oldu.