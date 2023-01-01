|
Dünya
Kutup ayısı Alaska'da bir kadın ve bir çocuğu öldürdü
Salı günü Alaska'da bir kadın ve bir erkek çocuğu kutup ayısı tarafından saldırıya uğradı. Yaralılar olay yerinde hayatını kaybetti.
9:54 . 18/01/2023 Çarşamba
Diğer
Kutup ayısı Alaska'da bir çocuk ve kadını öldürdü.

Kutup ayısı Alaska'da bir çocuk ve kadını öldürdü.

Alaska'da bir kutup ayısı yerleşim bölgesine inip insanlara saldırdı, bir kadın ve bir çocuk olay yerinde yaşamını yitirdi. Eyalet Polisi'nin verdiği bilgiye göre, bir bölge sakini ayıyı vurarak öldürdü.


Alaska Eyalet Polisi'nin açıklamasında:
"İlk raporlar, bir kutup ayısının topluluğa girdiğini, 2 kişiyi öldürdüğünü ve çok sayıda sakini kovaladığını gösteriyor."
ifadelerine yer verildi.

Alaska'da Eyalet Kamu Güvenliği Departmanı, benzer bir ayı saldırısının yakın zamanda görülmediğini ifade etti. Araştırmacılar, buzlar çekildikçe ayıların iç kesimlere doğru hareket etme ve insanlarla yüzleşme olasılığının daha yüksek olduğunu söyledi.


#Alaska
#Kutup ayısı
#Saldırı
27 dakika önce
default-profile-img
Kutup ayısı Alaska'da bir kadın ve bir çocuğu öldürdü
TUS 2023 başvuru ve sınav tarihleri belli oldu!
Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı?
Bugün hangi maçlar var? 18 Ocak 2023 Çarşamba maç programı
Bedelli askerlik yerleri açıklandı
HDP'ye DEVA olmaya devam ediyorlar: Hukuki dayanağı yok
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.