Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Kuzen evliliğini öve öve bitiremedi: Bakanlığın kılavuzu ülkeyi karıştırdı

Kuzen evliliğini öve öve bitiremedi: Bakanlığın kılavuzu ülkeyi karıştırdı

10:366/10/2025, Pazartesi
Diğer
Sonraki haber
İngiltere sağlık rehberinde “kuzenle evliliğin faydaları” listelenince tepki patladı.
İngiltere sağlık rehberinde “kuzenle evliliğin faydaları” listelenince tepki patladı.

İngiltere’de devlet destekli Ulusal Sağlık Servisi (NHS) tarafından yayımlanan yeni bir rehber, kuzen evliliklerini ele alış biçimiyle kamuoyunda ve siyasette büyük tartışmalara yol açtı.

NHS’in hazırladığı rehberde, birinci dereceden kuzen evliliklerinin genetik risklerine rağmen sosyal ve ekonomik faydalarına dikkat çekildi.


Rehberde:

Kuzen evliliklerinin doğumda genetik hastalık riskini %4 ila %6’ya çıkardığı,

Buna rağmen birçok çocuğun sağlıklı dünyaya geldiği,


'Yasak yerine genetik danışmanlık...'

Bu evliliklerin güçlü aile bağlarını desteklediği ve ekonomik kaynakların dağılmadan aile içinde kalmasını sağladığı vurgulandı.


Rehber ayrıca şu ifadelerle öne çıktı:

“Kuzen evliliklerinin yasaklanması, belirli toplulukların ve kültürel geleneklerin damgalanmasına neden olabilir. Bu nedenle yasak yerine genetik danışmanlık, bilinçlendirme çalışmaları ve kamu sağlığı kampanyaları ile toplulukların desteklenmesi daha etkili bir yaklaşımdır.”


Siyasetten tepki: “Kadın haklarını zedeliyor”

Rehberin yayımlanması, özellikle Muhafazakâr Parti içinde sert tepkilere yol açtı.


Parti milletvekilleri, kuzen evliliklerinin:

Kadın haklarını zedelediğini,

Toplumsal entegrasyonu engellediğini,

Kamu sağlığına ağır bir yük getirdiğini savundu.


Muhafazakâr Parti Milletvekili Richard Holden, şu ifadeleri kullandı:

“NHS, zararlı ve baskıcı kültürel uygulamalara boyun eğmemelidir. Kuzen evlilikleri entegrasyonu ve kadın haklarını baltalıyor.”


Akademiden eleştiri: “Eksik ve yanıltıcı”

Oxford merkezli Pharos Foundation yöneticisi Dr. Patrick Nash, rehberi “eksik ve yanıltıcı bilgiler içeriyor” diyerek eleştirdi.


Nash, kuzen evliliklerinin yalnızca genetik risklerle değil, aynı zamanda:

Şiddet,

Kadınlara yönelik ayrımcılık,

Aile içi baskılar ile de doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladı.


Nash, “Bu uygulama bir kültürel tercih değil, halk sağlığı sorunudur” ifadelerini kullandı.


Arka plan: Yaygın bir uygulama

Kuzen evlilikleri özellikle İngiltere’deki Pakistan kökenli topluluklar arasında oldukça yaygın.


Daha önce yapılan araştırmalarda bu evliliklerin:

Kalıtsal hastalık oranlarını artırdığı,

NHS bütçesi üzerinde ciddi bir mali yük oluşturduğu ortaya konmuştu.


NHS’in yeni rehberi ise bu tartışmalı konuyu yeniden gündemin merkezine taşıdı.

#İngiltere
#Evlilik
#Kuzen
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖF kayıt yenileme 2025-2026 başladı mı, nasıl yapılacak? Anadolu Üniversitesi ile AÖF kayıt yenileme tarihleri