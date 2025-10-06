Kuzen evliliğini öve öve bitiremedi: Bakanlığın kılavuzu ülkeyi karıştırdı

İngiltere’de devlet destekli Ulusal Sağlık Servisi (NHS) tarafından yayımlanan yeni bir rehber, kuzen evliliklerini ele alış biçimiyle kamuoyunda ve siyasette büyük tartışmalara yol açtı.
NHS’in hazırladığı rehberde, birinci dereceden kuzen evliliklerinin genetik risklerine rağmen sosyal ve ekonomik faydalarına dikkat çekildi.
Kuzen evliliklerinin doğumda genetik hastalık riskini %4 ila %6’ya çıkardığı,
Buna rağmen birçok çocuğun sağlıklı dünyaya geldiği,
'Yasak yerine genetik danışmanlık...'
Bu evliliklerin güçlü aile bağlarını desteklediği ve ekonomik kaynakların dağılmadan aile içinde kalmasını sağladığı vurgulandı.
“Kuzen evliliklerinin yasaklanması, belirli toplulukların ve kültürel geleneklerin damgalanmasına neden olabilir. Bu nedenle yasak yerine genetik danışmanlık, bilinçlendirme çalışmaları ve kamu sağlığı kampanyaları ile toplulukların desteklenmesi daha etkili bir yaklaşımdır.”
Siyasetten tepki: “Kadın haklarını zedeliyor”
Rehberin yayımlanması, özellikle Muhafazakâr Parti içinde sert tepkilere yol açtı.
Kadın haklarını zedelediğini,
Toplumsal entegrasyonu engellediğini,
Kamu sağlığına ağır bir yük getirdiğini savundu.
“NHS, zararlı ve baskıcı kültürel uygulamalara boyun eğmemelidir. Kuzen evlilikleri entegrasyonu ve kadın haklarını baltalıyor.”
Akademiden eleştiri: “Eksik ve yanıltıcı”
Oxford merkezli Pharos Foundation yöneticisi Dr. Patrick Nash, rehberi “eksik ve yanıltıcı bilgiler içeriyor” diyerek eleştirdi.
Şiddet,
Kadınlara yönelik ayrımcılık,
Aile içi baskılar ile de doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladı.
Nash, “Bu uygulama bir kültürel tercih değil, halk sağlığı sorunudur” ifadelerini kullandı.
Arka plan: Yaygın bir uygulama
Kuzen evlilikleri özellikle İngiltere’deki Pakistan kökenli topluluklar arasında oldukça yaygın.
Kalıtsal hastalık oranlarını artırdığı,
NHS bütçesi üzerinde ciddi bir mali yük oluşturduğu ortaya konmuştu.
NHS’in yeni rehberi ise bu tartışmalı konuyu yeniden gündemin merkezine taşıdı.