Kuzey Kore'den başarısız uydu fırlatışı: Roket arızası nedeniyle denize düştü

Kuzey Kore'nin sabah saatlerinde yaptığı uydu fırlatışının, taşıyıcı roket sisteminde yaşanan arıza nedeniyle başarısız olduğu bildirildi.

Ulusal Havacılık ve Uzay Geliştirme İdaresinden (NADA) yapılan açıklamada, taşıyıcı roketin ikinci aşama ateşleme sisteminin zamanında çalışmaması nedeniyle ivmesini kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, "Başarısız olup olmamasına bakılmaksızın bu fırlatış BM Güvenlik Konseyi kararlarının açık bir ihlali ve Kore Yarımadası'nın barış ve güvenliğine yönelik ciddi bir provokasyondur." ifadesine yer verildi.