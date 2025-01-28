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Latin göçmenlerin tutuklanması ABD'li Türkleri tedirgin etti

Latin göçmenlerin tutuklanması ABD'li Türkleri tedirgin etti

04:0028/01/2025, Salı
G: 28/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Donald Trump.
Donald Trump.

ABD Başkanı Trump'ın aldığı kararlardan sonra harekete geçen göçmen polisi New Jersey'de bazı iş yerlerine baskın yaptı.

Eyalette Türk nüfusun yoğun yaşadığı Paterson kentinde polisin Latin göçmenleri tutuklaması Türk toplumunu tedirgin etti. Merkezi Paterson'da bulunan ABD Trabzonsporlular Derneği Başkanı Olgun Kurkan "Henüz Türk toplumu üyelerinden gözaltına alınan kimse bulunmuyor. Ancak civarda bazı Latin kökenlilerin gözaltına alınması Türk-Amerikan toplumunda da huzursuzluk

oluşturdu" dedi.



#ABD
#Donald Trump
#Göçmen
#Türk
#New Jersey

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