Letonya da Türkiye'ye uydu: İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi

14:1831/10/2025, Cuma
Letonya parlamentosu, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeyi içeren tasarıyı kabul etti. Cumhurbaşkanının imzalaması halinde Letonya, sözleşmeden ayrılan ilk Avrupa Birliği ülkesi olacak. Türkiye ise 2021 yılında İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmişti.

Kuzey Avrupa ülkesi Letonya’da parlamento İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeye yönelik yasa tasarısını oyladı.


Tasarı 56 evet oyu ile kabul edildi


Muhalefet tarafından hazırlanan tasarı, 100 sandalyeli mecliste yapılan oylamada 56 “evet” oyuyla kabul edildi.


Oylamada 32 milletvekili “hayır” oyu kullandı, 2 milletvekili ise çekimser kaldı.


İktidar koalisyonunu oluşturan üç partiden biri olan Yeşiller ve Çiftçiler Birliği, Letonya Başbakanı Evika Silina'dan uzaklaşarak muhalefetin sunduğu tasarıya destek verdi.


''Bu durum aile içi şiddeti hiçbir şekilde etkilemeyecek''


Yeşiller ve Çiftçiler Birliği Partisi Milletvekili Gunars Gutris yaptığı açıklamada, "Bu durum aile içi şiddeti hiçbir şekilde etkilemeyecek.


Aile içi şiddete karşı koruma tedbirleri, İstanbul Sözleşmesi'nden önce de Letonya yasalarında vardı." dedi.


Yasanın yürürlüğe girmesi için Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics’in onayı gerekiyor.


Tasarının imzalanması halinde Letonya, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilen ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi olacak.


Avrupa’daki muhafazakar gruplar ve bazı siyasi partiler, İstanbul Sözleşmesi’nin “cinsiyet ideolojisini'' desteklediği ve çocuklara zarar verebileceği yönünde eleştirilerde bulunuyor.


Türkiye çekilmişti


Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan ve 2011 yılında İstanbul’da imzaya açılan, 2014’te yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi, Avrupa Birliği ülkelerinin büyük çoğunluğu tarafından onaylanmıştı.


2023 yılında sözleşmeyi onaylayan Letonya, şimdi çekilen ikinci ülke olma yolunda.


Türkiye, 2021 yılında İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmişti.


Polonya ise 2020’de çekilme sürecini başlatsa da hükümet değişikliği sonrası bu adımı iptal etmişti.


Çekya parlamentosu ise 2021’de sözleşmeden çekilme kararını reddetmişti.




