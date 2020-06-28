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Dünya Libya ordu sözcüsü Kanunu İki bölgenin kurtarılması her zamankinden daha önemli
AFRİKA

Libya ordu sözcüsü Kanunu: İki bölgenin kurtarılması her zamankinden daha önemli

Libya’nın Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti ordusu sözcüsü Albay Muhammed Kanunu, “Sirte ve El Cufra’nın kurtarılması her zamankinden daha önemli” dedi.

Haber Merkezi DHA
UMH ordusu sözcüzü Albay Muhammed Kanunu.
UMH ordusu sözcüzü Albay Muhammed Kanunu.

Libya’da BM tarafından meşru olarak kabul edilen UMH ordusunun, Türk İHA ve SİHA’larının desteği ile yürüttüğü başarılı operasyonların ardından, UMH ordusu sözcüzü Albay Muhammed Kanunu, “Sirte ve El Cufra’nın Rus paralı askerlerinden, yerel suç örgütlerinden kurtarılması ve nereye giderseler gitsinler peşlerinden takip etmemiz her zamankinden daha önemli” dedi.

Libya'da bulunan toplu mezarlar havadan görüntülendi
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Libya'da bulunan toplu mezarlar havadan görüntülendi
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune vilayetinde ortaya çıkarılan toplu mezardaki kazı çalışmaları havadan görüntülendi. Toplu mezarlar için uluslararası soruşturma bekleniyor. BM'nin açıkladığı rakamlara göre, Libya ordusunun 5 Haziran'da Hafter milislerinden kurtardığı Terhune ve çevresinde, 11 Haziran'da 8, 12 Haziran'da ise 3 toplu mezar tespit edildi.

‘SİRTE VE EL CUFRA İŞGAL ALTINDAYKEN ATEŞKEŞ KONUŞMAK ANLAMSIZ’

Kanunu ayrıca, Sirte ve El Cufra’nın yabancı paralı askerler tarafından işgal altında olduğu sırada ateşkesi tartışmanın anlamsız olduğunu belirterek, “Yabancı paralı askerlerin Sirte ve El Cufra’yı işgal ettiği bir zamanda ateşkesi tartışmak anlamsız. Bahsedilen bölgelerdeki yabancı paralı askerler, Hafter’i destekleyen ülkeler tarafından sağlanan silahlarla donatılmıştır. Aynı ülkeler Rus, Suriye ve Afrika paralı askerlerinin varlığından da sorumludur. Bu ülkeler, Libya petrol sahaları üzerinde kontrol yürütüyor” ifadelerini kullandı.

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