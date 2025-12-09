Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Litvanya’da balon alarmı: Olağanüstü hal ilan edildi

Litvanya’da balon alarmı: Olağanüstü hal ilan edildi

11:519/12/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Litvanya'da OHAL ilan edildi
Litvanya'da OHAL ilan edildi

Litvanya İçişleri Bakanı Vladislav Kondratovic, Belarus’tan gelen kaçak balonların oluşturduğu kamu güvenliği tehdidi nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini bildirdi.

Litvanya’nın "Belarus’tan gelen kaçak balon" sorunu bitmiyor. Bugün bir kez daha sigara kaçakçılığı için kullanılan balonlar Litvanya hava sahasını ihlal etti. Litvanya İçişleri Bakanı Vladislav Kondratovic, kaçak balonların oluşturduğu kamu güvenliği tehdidi nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini bildirdi. Kondratovic, hükümet toplantısında yaptığı açıklamada, "Olağanüstü hal ilanı yalnızca sivil havacılık aksaklıkları nedeniyle değil, aynı zamanda ulusal güvenlik çıkarları nedeniyle de yapılmıştır" dedi. Vladislav Kondratovic, bildirimin askeri personele polisle koordine veya bağımsız hareket etme konusunda genişletilmiş yetkiler sağladığını söyledi. Olağanüstü hal önlemlerinin süresi ise açıklanmadı.

Litvanya ile Belarus arasında balon sorunu

Litvanya hava sahası, Ekim ayından bu yana sigara kaçakçılığı için kullanılan balonlar tarafından ihlal ediliyor. Litvanya yetkilileri, hava sahasını ihlal eden balonların, Rusya’nın yakın müttefiki olan Belarus tarafından yapılan kasıtlı bir eylem olarak değerlendirildiğini belirtirken; Belarus, balonlardan sorumlu olmadığını savunuyor ve Litvanya’yı provokasyon yapmakla suçluyor.



#Litvanya
#Belarus
#OHAL
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ASGARİ ÜCRET 2026 TOPLANTISI TARİHİ: Asgari ücret toplantısı ne zaman, tarih duyurusu geldi mi?