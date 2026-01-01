Yeni Şafak
Lübnan ve Suriye arasındaki Arida Sınır Kapısı geçici olarak kapatıldı

Lübnan ve Suriye arasındaki Arida Sınır Kapısı geçici olarak kapatıldı

20:571/01/2026, Perşembe
AA
Arida Sınır Kapısı
Arida Sınır Kapısı

Lübnan Genel Güvenlik Müdürlüğü, yağışlar nedeniyle El-Kebir Nehri'nin su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Arida Sınır Kapısı, hasar nedeniyle geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

Lübnan ile Suriye arasındaki Arida Sınır Kapısı'nın, aşırı yağışlar sonucu nehir seviyesinin yükselmesi ve iki tarafı birbirine bağlayan köprüde meydana gelen hasar nedeniyle geçici olarak kapatıldığı duyuruldu.

Lübnan Genel Güvenlik Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Lübnan ile Suriye arasındaki doğal sınırı oluşturan ve ülkenin kuzeyindeki Arida Sınır Kapısı'ndan geçen El-Kebir Nehri'nde, etkili olan yağışlar nedeniyle su seviyesinin yükseldiği ve iki tarafı bağlayan köprüde hasara yol açtığı belirtildi.

Açıklamada, yolcuların güvenliğini sağlamak amacıyla sınır kapısından geçişlerin geçici olarak durdurulmasına karar verildiği ifade edildi.

Bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceği kaydedildi.



