Lübnan'a yardım eli uzatan Türk uçağı 'Koca Yusuf' ülkeye döndü

Lübnan Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama nedeniyle Türkiye ikinci kez yardım uçağı göndermişti. AFAD ekibinin de içinde bulunduğu yardım uçağı 'Koca Yusuf' ülkeye geri döndü.

Türkiye’nin, Beyrut Limanı’ndaki şiddetli patlama nedeniyle Lübnan’a ikinci kez gönderdiği yardım malzemelerini taşıyan TSK’ya ait A400M tipi kargo uçağı “Koca Yusuf”, Ankara’ya döndü. Uçakla birlikte, AFAD Başkanlığı; 14 personel, ekipman, 1 Kurtarma Aracı, Sağlık Bakanlığı; 20 UMKE Personeli, 2 Acil Müdahale Ünitesi, 3 Personel Barınma Çadırı, İlaç ve Tıbbi Malzeme, Türk Kızılay’ı ise 3 arama kurtarma personeli, sağlık ve insani yardım malzemesi gönderdi.

AA AFAD ekibi Beyrut Limanı'nda gerçekleşen patlama sonrası bölgeye yardımda bulundu.

6 Ağustos 2020 tarihinde sabah saatlerinde Beyrut’a ulaşan ekipler tarafından olay bölgesinde arama kurtarma ve sağlık çalışmalarına başlandı. Arama kurtarma ekiplerince gerekli KBRN ölçümleri yapılarak çalışmalar sürdürülürken Sağlık Bakanlığı acil müdahale üniteleri de alana kuruldu.

Ekipler çalışmalarını sürdürüyor

Ekiplerin patlamanın olduğu bölgede yürüttüğü çalışmalar 6. Gününde de devam ederken Türk Kızılay ekipleri de insani yardım faaliyetleri kapsamında ihtiyaç analizi çalışmalarına devam etti.

İHA AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, bölgede yapılan yardımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. "Arama-kurtarma ekipleri olarak AFAD ile Sağlık Bakanlığı UMKE ekiplerimiz, Kızılay’dan arkadaşlarımız Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın istediği tıbbi malzemelerle beraber Cumhurbaşkanımızın talimatı doğrultusunda yola çıktık. Lübnan Beyrut Limanı’nda bölgelere ayrıldık ve arama-kurtarma çalışmalarına başladık. Lübnan’ın ekonomik, siyasi koşulları bir tarafa patlama Beyrut’ta çok ciddi bir etki oluşturdu. Biz de yaklaşık bir hafta boyunca bize verilen bölgede arama-kurtarma faaliyeti sürdürdük. Gittikçe azalan bir şekilde canlı umuduyla veya vefat eden şahıslara ulaşmaya çalıştık" dedi.

AFAD’ın bölgedeki arama-Kurtarma faaliyetlerinin sona erdiğini aktaran Güllüoğlu, "Sağlık Bakanlığımızın ekipleri orada, AFAD ekiplerimizin bir kısmı insani yardım için orada. TİKA’nın ekipleri orada çalışmaya devam ediyor. Türkiye’den birçok insani yardım kuruluşu çalışmaya devam ediyor. Arama-kurtarma faaliyetlerinde Lübnan ordusu o bölgenin sorumlusu, onlarla görüşerek bizim bölgemizde yeni bir emare olmayınca bitirme kararı aldık" şeklinde konuştu.

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