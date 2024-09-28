Lübnan'da savaş paniği büyüyor: Tüm iletişim cihazları imha ediliyor

İsrail savaş uçakları, pazartesi sabahından beri Güney Lübnan, Bekaa Vadisi, Doğu Lübnan, Beyrut'un güney banliyöleri ve Lübnan Dağı'ndaki pek çok bölgeyi hedef alan ve halen devam etmekte olan hava saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan İçişleri Bakanı Bessam el-Mevlevi ise 15 bini Suriyeli, 16 bini Lübnanlı olmak üzere 30 binden fazla sivilin de bölgeden Suriye'ye geçtiğini bildirdi.

İsrail'in geçen hafta patlattığı Hizbullah komutanlarının çağrı cihazlarıyla ilgili de yeni gelişmeler yaşanıyor. Lübnan ordusu, Beyrut’ta Dürzilerin yoğun olarak yaşadığı Şuveyfat bölgesindeki boş bir arazide, daha öne yol kenarlarına atılan ya da başka yollarla toplanan