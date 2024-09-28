Lübnan'da savaş paniği büyüyor: Tüm iletişim cihazları imha ediliyor

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İşgalci İsrail'in Hizbullah komutanlarının kullandığı çağrı cihazlarını patlatarak başladığı Lübnan'a yönelik saldırıları sürüyor. Hizbullah üyelerinin boş arazilere attığı cihazlar imha edilirken, 30 binden fazla sivil Suriye'ye kaçtı.
İsrail savaş uçakları, pazartesi sabahından beri Güney Lübnan, Bekaa Vadisi, Doğu Lübnan, Beyrut'un güney banliyöleri ve Lübnan Dağı'ndaki pek çok bölgeyi hedef alan ve halen devam etmekte olan hava saldırılarını sürdürüyor.
Lübnan İçişleri Bakanı Bessam el-Mevlevi ise 15 bini Suriyeli, 16 bini Lübnanlı olmak üzere 30 binden fazla sivilin de bölgeden Suriye'ye geçtiğini bildirdi.
İsrail'in geçen hafta patlattığı Hizbullah komutanlarının çağrı cihazlarıyla ilgili de yeni gelişmeler yaşanıyor. Lübnan ordusu, Beyrut’ta Dürzilerin yoğun olarak yaşadığı Şuveyfat bölgesindeki boş bir arazide, daha öne yol kenarlarına atılan ya da başka yollarla toplanan
şüpheli tüm çağrı cihazları ve telsizleri toplu olarak patlattı.
ÖLÜ SAYISI ARTIYOR
ÖLÜ SAYISI ARTIYOR
Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesinde, dün yine Hizbullah’ın Hava Kuvvetleri Komutanı Muhammed Hüseyin Surur’un yaşadığı yer hedef alındı. Saldırıda Surur ve bir kişi daha öldü, 15’ten fazla kişi yaralandı. Surur için Dahiye'de dün kalabalık bir cenaze töreni yapıldı. Perşembe günü 115 ayrı noktaya saldırı düzenlendi. 60’ı sadece Perşembe günü olmak üzere Pazartesi gününden bu yana 748 kişi öldü.
Bombardıman nedeniyle son bir haftada 150 bin kişi yerinden edildi.
Son 2 gün içinde 15 bin 600 Suriyeli ile 16 bin 130 Lübnanlı ise otobüslerle Suriye’ye geçti.
TİK TOK FENOMENLERİNDEN YARDIM KAMPANYASI
TİK TOK FENOMENLERİNDEN YARDIM KAMPANYASI
Lübnan’daki göç dalgası nedeniyle sosyal medya fenomenleri de yardım kampanyaları başlattı. Fenomenler, Beyrut’taki Şehitler Meydanı’nda kıyafet, yiyecek, yatak, battaniye gibi yardım malzemelerini toplayarak okullarda kalan göçmenlere dağıttı. Lübnan’ın en ünlü Tik Tok fenomenlerinden Kimo lakaplı Kerim Wazan Yeni Şafak'a yaptığı açıklamada “
Bu tek bir grubun etkilendiği bir olay değil. Bizler şu an büyük bir dayanışma içerisindeyiz. Din ve ırk ayrımını bir kenara bırakmalıyız. Bizi bu şekilde bölmeye çalışıyorlar. Saldırılar tüm Lübnan halkına karşı gerçekleşiyor. Bugün burada kardeşlerimize yardım ediyoruz. Bu sadece bir video ya da fotoğraf çekilmek için gerçekleştirilen bir eylem değil. Benim gibi fenomenlerin de sosyal medya platformlarını ve güçlerini kullanarak İsrail’e karşı ses yükseltmesini, kendi halkı için yardım toplamasını istiyorum. Bu bugün hepimizin temel bir görevi
” dedi. Beyrut’ta savaş hali nedeniyle tüm eğlence mekanları da süresiz olarak kapatıldı.
BEYRUT'TA HALK ENDİŞELİ
BEYRUT'TA HALK ENDİŞELİ
Beyrut ve Sayda şehirlerine göçler devam ederken bazı vatandaşlar da ülkeyi terk etmeye başladı. Giyim mağazası işleten Sarah Wehbe, savaşın Beyrut’a sıçrayacağı korkusuyla Türkiye’ye gitme kararı aldı. Yıllardır Türkiye ile ticaret yapan Wehbe, “
Şu an ülkemize ne olacağını bilmiyorum. 2 kızım var ve İsrail saldırıları nedeniyle çok endişeliler. Savaş Beyrut’a sıçrayacak mı stresini daha fazla kaldıramıyoruz. Birkaç hafta İstanbul’da kalacağız. Ancak ne olursa olsun mutlaka ülkeme geri dönmek istiyorum. Temelli olarak ayrılmam mümkün değil
” ifadelerini kullandı.
İsrail’in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a yönelik 7 bin 34 hava saldırısında, bin 540 kişinin öldü, 5 bin 410 kişinin de yaralandı.
Çağrı cihazları çakma olabilir
Çağrı cihazları çakma olabilir
- Çağrı cihazları saldırılarının ardından iddiaların odağına oturan Japon radyo ekipmanı üreticisi Icom firması, konuya dair yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Financial Times gazetesine konuşan Icom yöneticisi ve yönetim kurulu üyesi Yoshiki Enomoto, cihazların 10 yıl önce üretiminin durdurulduğunu ve bu cihazlar için pil de üretilmediğini belirterek, "saldırıdan sonra fotoğraflananların sahteleri ayırt etmek için kullanılan holografik bir mührün eksik olduğu görülüyor. Üretimi durdurmadan önceki 10 yılda bu V82 radyolardan 160.000 tane ürettik ve gönderdik. Aynı sayıda sahte modelin bugün de dolaşımda olması mümkün" diye konuştu.
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