Dünya Macaristanlı heyet SİHA alımı için Türkiyeye geliyor
AVRUPA

Macaristanlı heyet SİHA alımı için Türkiye’ye geliyor

İnsansız hava araçları satın almak isteyen Macaristan’ın ilk tercihi Türkiye. Türkiye üretimi İHA/SİHA’ları yakından takip ettiklerini belirten Macaristan Savunma Bakanlığı Müsteşarı Gaspar Maroth, “Birkaç Türk tedarikçi değerlendirildi” diyerek uzman bir heyeti, bu hafta SİHA’ları yakından incelemeleri ve test etmeleri için Türkiye’ye göndereceklerini söyledi.

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Macaristanlı heyet SİHA alımı için Türkiye’ye geliyor
TUSAŞ Anka

Macaristan Savunma Bakanlığı Müsteşarı ve Macaristan Silahlı Kuvvetleri’nin Silahlanma Direktörü Gaspar Maroth, ülkesinde katıldığı bir televizyon programında Türk İHA/SİHA’larını yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu.

"UZMANLARIMIZ TÜRKİYE'DE TEST EDECEK"

SavunmaSanayiST’nin haberine göre, Macaristan’ın 2018’den bu yana İHA stratejisine sahip olduğunu ve tedarik için insansız hava araçları pazarını yakından takip ettiğini söyleyen Maroth, “Birkaç Türk tedarikçi değerlendirildi ve bir grup uzman, ekipmanı test etmek için bu hafta Türkiye’ye uzun bir dizi ziyarette bulunacak” dedi.

ORTAK ÜRETİM KONUŞULACAK

Türkiye üretimi hangi İHA’nın tedarik edilebileceğine dair soruya net bir yanıt vermeyen Maroth, “Bu, hangi insansız hava araçlarının en iyi kabiliyete sahip olduğuna ve üretim konusunda bir anlaşmaya varılıp varılamayacağını bağlı olacak” dedi.

HANGİ ÜRÜNLERİ TEDARİK EDEBİLİR?

Macaristan’ın tedarik edeceği SİHA’ların; ANKA, AKSUNGUR, Bayraktar TB2 ve KARAYEL-SU olduğu değerlendiriliyor.

MACAR BASININDAN TÜRK SİHA'LARINA ÖVGÜ

Macar Magyar Nemzet gazetesi, geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin kendi üretimi olan yeni nesil silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) Libya'da savaşın gidişatını değiştirdiğini, bunların Suriye'de de etkili şekilde kullanıldığını yazmıştı.

Magyar Nemzet gazetesinin David Laszlo imzalı haberinde, Türkiye'nin yaptığı yatırımlar neticesinde bugün bağımsız bir savunma sanayisine sahip olduğunu ve ürettiği teçhizatı ihraç etmeye başladığı belirtilmişti.

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