Macron: Esed'in İdlib'de sivil halka karşı birkaç haftadır düzenlediği saldırıları şiddetle kınıyorum

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen "Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi" öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Esed rejiminin İdlib'deki saldırılarını kınadığını söyledi.
"İnsani dram yaşanıyor"
- Yaşananların görmezden gelinemeyeceğini belirten Macron, "İdlib'de bugün ve birkaç haftadır en kötü insani dramlardan biri yaşanıyor. Beşşar Esed rejiminin İdlib'de sivil halka karşı birkaç haftadır düzenlediği saldırıları şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı. İdlib'deki saldırılarda sivil halkın ve sağlık merkezlerinin hedef alındığını dile getiren Macron, teröristlerle mücadele edilmesi gerektiğini, bu konuda AB üyesi 27 ülkeyle bir karar almak istediğinin de altını çizdi.
"Sorumluluk alın" çağrısı
Macron, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) bu konuda sorumluluk alma çağrısında bulunarak, "Hiçbir şey uluslararası insani hukuka saygı gösterilmemesine gerekçe olamaz" değerlendirmesinde bulundu.