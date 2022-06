Macron'dan Erdoğan fotoğraflı paylaşım: NATO’nun gücüne her zamankinden daha bağlıyız

Twitter'dan açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'daki savaş karşısında Fransa ve Türkiye’nin NATO’nun birliğine ve gücüne her zamankinden daha fazla bağlı olduklarını ifade etti.

Macron, iki ülkenin Karadeniz üzerinden Ukrayna tahılının ihracatını sağlayabilmek için çaba sarf etmeyi sürdüreceklerini bildirdi.

Face à la guerre en Ukraine, la Turquie et la France sont plus que jamais attachées à l'unité et la force de l'alliance transatlantique et continueront leurs efforts pour permettre l'exportation du grain ukrainien par la mer Noire. pic.twitter.com/cX4I5x1V56 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 29, 2022

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü