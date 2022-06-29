Dünya Macrondan Erdoğan fotoğraflı paylaşım NATOnun gücüne her zamankinden daha bağlıyız
AVRUPA

Macron'dan Erdoğan fotoğraflı paylaşım: NATO’nun gücüne her zamankinden daha bağlıyız

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesi ve Türkiye’nin NATO’nun birliğine ve gücüne bağlı olduklarını belirtti.

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Haber Merkezi AA
Macrondan Erdoğan fotoğraflı paylaşım: NATO’nun gücüne her zamankinden daha bağlıyız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Emmanuel Macron

Twitter'dan açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'daki savaş karşısında Fransa ve Türkiye’nin NATO’nun birliğine ve gücüne her zamankinden daha fazla bağlı olduklarını ifade etti.

Macron, iki ülkenin Karadeniz üzerinden Ukrayna tahılının ihracatını sağlayabilmek için çaba sarf etmeyi sürdüreceklerini bildirdi.

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