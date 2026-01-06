Maduro'nun mahkeme eskizi ve penceresiz hücresi ortaya çıktı

ABD’nin askeri müdahaleyle Venezuela’dan kaçırdığı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, New York’ta ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme salonundaki anlar eskiz çizimlerle yansıtılırken, duruşma sonrası yeniden cezaevine götürülen Maduro'nun kalacağı hücre görüntülendi. Hücrenin penceresiz olması ve hijyen koşullarının yetersiz olduğu dikkat çekti.
ABD'nin 'uyuşturucu terörizmi' bahanesini ortaya atarak askeri müdahaleyle alıkoyduğu Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores için ilk duruşma, New York'un Manhattan bölgesindeki mahkemede yapıldı.
ABD'de federal yargıç Alvin Hellerstein'in başkanlığında başlayan duruşmada, kendini "Venezuela Devlet Başkanı" olarak tanıtan Maduro, Venezuela'nın başkenti Caracas'taki evinden ABD'ye kaçırıldığını söyledi.
Kendisi hakkındaki iddianameyi ilk kez gördüğünü, bizzat okumak istediğini belirten Maduro, hakları hakkında bilgisi olmadığını dile getirdi.
Maduro ve eşi eskiz çizimlerle resmedildi
New York'ta başlayan davada yöneltilen suçlamaları reddeden Maduro, mahkeme salonundan ayrılırken "Ben bir savaş esiriyim." dedi.
Maduro ve Flores'in New York'taki mahkeme salonundaki hali, eskiz çizimlerle resmedildi.
Maduro'ya 'penceresiz' hücre
Duruşma sonrası yeniden cezaevine götürülen Maduro'nun kalacağı hücre görüntülendi.
Hücrede pencere olmaması dikkat çekerken Maduro'nun 17 Mart'taki ikinci duruşmasına kadar bu hücrede kalacağı; tutuklu yargılananların kaldığı bu merkezin kötü şöhretinin olduğu belirtildi.