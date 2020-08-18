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Dünya Avrupa Birliği Malideki darbe girişimini kınadı
AVRUPA

Mali'de darbe girişimi: AB kınadı

Avrupa Birliği Mali'deki darbe girişimini kınadı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Mali'deki darbe girişimini kınayarak anayasa karşıtı değişimin kabul edilmeyeceğini bildirdi. Mali'deki taraflara diyalog çağrısı yapan Borrell, AB'nin Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) ara buluculuğuna tam destek verdiğini ifade etti.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik PolBorrell, Mali'de Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita yönetimine karşı düzenlenen darbe girişimi hakkında yaptığı yazılı açıklamada, ülkede aylardır süren sosyal ve siyasi krize bu tür girişimlerle karşılık verilemeyeceğini belirtti.

Diyalog çağrısı

  • Mali'deki taraflara diyalog çağrısı yapan Borrell, AB'nin Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) ara buluculuğuna tam destek verdiğini ifade etti.

"Darbe hiçbir krize çözüm değil"

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel de daha önceki açıklamasında, Mali'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, darbenin hiçbir krize çözüm olamayacağını belirtmişti.

Ordu iki gruba ayrıldı

Mali'nin başkenti Bamako yakınlarındaki bir garnizondan sabah saatlerinde silah sesleri duyulmuş ve askeri araçların başkente ilerlediği öğrenilmişti. Ordunun 2 gruba ayrıldığı, isyancı askerlerin yanı sıra Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın emriyle hareket edenlerin de olduğu ifade edilmişti.

  • Meclis Başkanı Moussa Timbine, Ekonomi ve Finans Bakanı Abdoulaye Daffe ve Dışişleri Bakanı Tieble Drame'nin alıkonulduğu belirtilmişti. Keita'ya sadık olduğu bilinen Genelkurmay Başkanı Tieble Drame, Başbakan Boubou Cisse ve Cumhurbaşkanı Keita'nın oğlu Karim Keita'nın da askerlerin elinde olduğu öne sürülmüştü.

Cumhurbaşkanı Keita, yerel saatle 16.30 civarında askerler tarafından Bamako'daki konutundan alınmıştı. Keita'nın nereye götürüldüğü ise henüz bilinmiyor.

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