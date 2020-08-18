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Dünya Malide Cumhurbaşkanı alıkonuldu Nereye götürüldüğü bilinmiyor
AFRİKA

Mali'de Cumhurbaşkanı Keita alıkonuldu

Mali'de Cumhurbaşkanı alıkonuldu: Nereye götürüldüğü bilinmiyor

Mali'nin başkenti Bamako çevresinde sabah saatlerinden bu yana yaşanan askeri hareketliliğin ardından Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın alıkonulduğu açıklandı. Kaynaklar, daha önce Keita'nın oğlu Karim Keita ve Başbakan Boubou Cisse ile bazı bakanların alıkonulduğunu doğrulamıştı.

Haber Merkezi AA
Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita
Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita

Yerel güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Keita, yerel saatle 16.30 civarında askerler tarafından Bamako'daki konutundan alındı. Keita'nın nereye götürüldüğü bilinmiyor.

Keita'nın oğlu, Başbakan ve bazı bakanlar da alıkonuldu

  • Kaynaklar, daha önce Keita'nın oğlu Karim Keita ve Başbakan Boubou Cisse ile bazı bakanların alıkonulduğunu doğrulamıştı. Cisse, hükümetin resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamayla diyalog çağrısında bulunmuştu.

Ülkede mayıs ayından bu yana düzenlenen protestolarda Keita'nın istifası isteniyordu.

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