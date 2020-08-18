Mali'de Cumhurbaşkanı Keita alıkonuldu Mali'de Cumhurbaşkanı alıkonuldu: Nereye götürüldüğü bilinmiyor Mali'nin başkenti Bamako çevresinde sabah saatlerinden bu yana yaşanan askeri hareketliliğin ardından Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın alıkonulduğu açıklandı. Kaynaklar, daha önce Keita'nın oğlu Karim Keita ve Başbakan Boubou Cisse ile bazı bakanların alıkonulduğunu doğrulamıştı.

Haber Merkezi 18 Ağustos 2020, 20:22 Son Güncelleme: 18 Ağustos 2020, 20:38 AA