Meksika Devlet Başkanı açıkladı: Peru'nun eski Cumhurbaşkanı sığınma talebinde bulundu

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Obrador, Castillo'nun kendisini arayarak sığınma isteğini ilettiğini dile getirerek, "Sığınma geleneğimize uygun olarak büyükelçiliğin açılması için talimat verdim ancak kısa süre sonra polis ve vatandaşlar büyükelçiliğin etrafını sardı. Sanırım onu gözaltına aldıklarında dışarı bile çıkamadı." ifadesini kullandı.

Obrador, "Evet, olanlardan dolayı çok üzgünüz çünkü yasal ve meşru şekilde kazandığı başkanlığından bu yana sürekli olarak çatışmaya ve zorbalığa maruz kaldı. Hasımları, yani bu ülkenin politik ekonomik elitleri, yöneteni kabul etmedi." dedi.

Castillo ile yaşadığı bir anıyı paylaşan Obrador, "Bir defasında bana Lima'dan geçerken burunlarını kapatan hanımlar olduğunu ve ırkçılığa maruz kaldığını söylemişti." diye konuştu.

REKLAM

DÜNYA Peru’da siyasi kriz: Devlet Başkanı Pedro Castillo gözaltına alındı

Obrador, Peru'da yaşananlardan ders çıkarılması gerektiğini vurgulayarak, "Bunlar yumuşak darbelerdir, artık askeri müdahale değil, oligarklar tarafından yönetilen enformasyon medyasının kontrolündedir. Yasal olarak oluşturulmuş otoritelerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Pasifik İttifakı zirvesine katılmak üzere 15 Aralık'ta Peru'ya gitmesi beklen Obrador'un geziyi iptal ettiği bilgisi paylaşıldı.

Neler olmuştu?

Pedro Castillo, ulusa sesleniş konuşmasında, Kongre'nin feshedildiğini, bugünden itibaren ülkeyi acil durum hükümetinin yöneteceğini ve yeni Kongre için seçime gidilerek 9 ay içinde yeni anayasanın hazırlanacağını söylemişti.

Kongre'nin hükümetini hedef aldığını kaydeden Castillo, "Kongre hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi yerle bir etti. Bir 'Kongre diktatörlüğü' kurmak için Anayasa Mahkemesinin onayıyla güçler dengesini bozdu." demişti.

REKLAM

Castillo'nun kararı hükümetinde istifaları getirdi

Castillo'nun kararından sonra Dışişleri Bakanı, Ekonomi ve Maliye Bakanı, Adalet ve İnsan Hakları Bakanı, Çalışma Bakanı, Eğitim Bakanı, İletişim ve Ulaştırma Bakanı istifa etmişti.

Ordu ve polis, mevcut anayasal düzene bağlı kalacak

Castillo'nun, Kongre'yi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararının ardından Peru Silahlı Kuvvetler Müşterek Komutanlığı ve Peru Ulusal Polisinden yapılan açıklamada, kurumların anayasal düzene saygı duyduğu ve aksi yönde bir eylemde bulunmayacağı belirtilmişti.

Silahlı Kuvvetler ile polisin birlik içinde olduğu vurgulanan açıklamada, halka sakin olmaları çağrısı yapılmıştı.

Peru'da Kongre, Castillo'yu görevden aldı

Castillo, hükümeti devirmekle suçladığı Kongre tarafından "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlamasıyla görevinden azledilmişti.

Castillo'nun görevinden alınması yönündeki karar, genel kurul toplantısında 101 lehte, 6 aleyhte ve 10 çekimser oyla kabul edilmişti.

REKLAM

Kongre'de Castillo'nun görevden azledilmesi kararına gerekçe olarak "kamu fonksiyonlarını gasbetmeye, devlet yetkilerinin işleyişini engellemeye ve siyasi anayasa tarafından kurulan düzeni ihlal etmeye çalışmak" gösterilmişti.

Castillo, gözaltına alındı

Pedro Castillo, Kongre'yi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararının ardından polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Peru Yüksek Yargıcı Juan Carlos Checkley, açıklamasında, Castillo'nun anayasal düzeni ihlal ettiğini belirterek, 7 günlük geçici gözaltı kararı alındığını söylemişti.

Castillo hakkında ikisi "suç örgütünün parçası olup olmadığına yönelik" 5 cezai soruşturma yürütülüyor.

Başsavcılık, 12 Ekim'de Castillo'yu bir suç örgütüne liderlik ettiği ve kamusal suçlar işlediği iddiasıyla yolsuzluk yapmakla suçlamıştı.

REKLAM

Çeşitli dönemlerdeki açıklamalarında kendisine yönelik suçlamaları kabul etmeyen Castillo, Kongre'nin kendisine darbe yapmak istediğini birçok kez söylemişti.

DÜŞÜNCE GÜNLÜĞÜ Kudüs’ün Afrikalıları

GÜNDEM Rus heyeti merkezi ziyaret edecek