Mescid-i Aksa için son mücadele

Mescid-i Aksa’yı İran’a saldırılara başladığı 28 Şubat’tan beri kapalı tutan işgalci İsrail ordusu, engellemelere rağmen Aksa’ya en yakın noktada Teravih namazını kılan Filistinli gençlere saldırdı. Filistin'in Kudüs Valiliği tarafından yayımlanan bir videoda, İsrail askerlerinin eski şehir kapılarından Babu’s Sahira’da Teravih namazı kılan Filistinlilere saldırdığı görüldü. Konuya dair Kudüs Valiliği tarafından yayınlanan açıklamada, Mescid-i Aksa'nın kapalı tutulduğu dönemde İsrail askerlerinin Bab es-Sahira yakınlarında teravih namazı kılan Filistinlileri kuşattığı ve namazlarını kılmalarına engel olduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun dün de aynı bölgede namaz kılanlara saldırdığına dikkat çekildi. Kudüs'teki Filistinlilerin, Mescid-i Aksa'nın ibadete açılması gerektiği mesajını vermek adına, Aksa'nın kapıları yakınında ve Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki çeşitli yerlerde ibadet ettikleri kaydedildi. Aksa'nın kapatılmasının 1967'den bu yana "benzeri görülmemiş bir durum" olarak nitelenen açıklamada, "İşgalci İsrail'in Mescid-i Aksa'yı açma veya kapatma yetkisi yoktur ve caminin yönetimi Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'ne aittir" ifadesi kullanıldı.

İsrail hükümeti, İran ile başlayan savaşı bahane ederek Kudüs’te olağanüstü hal ilan ederek ve Mescid-i Aksa’da ibadetlere izin vermemişti. Bu bahaneyle Aksa’da 1967 yılından beri ilk kez itikafa girmek isteyen Müslümanları engelleyen İsrail güvenlik güçleri, Harem-i Şerif çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alıyor. Filistinli gençler ise Mescid-i Aksa’yı yalnız bırakmamak için Harem-i Şerif’e en yakın nokta olarak bilinen Babu’s Sahira kapısında toplanarak namaz kılıyor. İsrail güvenlik güçlerinin Ramazan ayının sona ermek üzere olmasına rağmen Aksa'ya yönelik kısıtlamaları kaldırmaması ve üstelik Harem-i Şerif'e yakın bir noktada namaz kılmak isteyen Filistinli gençlere saldırmasının ardından Kudüs genelinde bugün kılacak Ramazan ayının son cuma namazı için Aksa'ya akın etme çağrıları yapılıyor. Filistin Enformasyon Merkezi'nden de yayınlanan çağrıda, "Mübarek Ramazan ayının son cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak için on binler halinde eski şehire giderek Aksa'nın kapılarında namaz kılalım" cümlelerine yer verildi.