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Mezarına giden yok

Mezarına giden yok

Muhammed Vefa Yürekli
04:001/07/2026, Çarşamba
G: 1/07/2026, Çarşamba
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Fetullah Gülen.
Fetullah Gülen.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya’daki mezarının bulunduğu yerleşkeyi son 6 ayda yalnızca birkaç kişi ziyaret etti. Terör örgütünün bölgenin müzeye dönüştürülerek ziyaretçilerden elde edilecek gelirle finanse edilmesi planı suya düştü. Yerleşke giderlerinin karşılanamaması, örgütteki çözülmenin de somut göstergelerinden biri olarak yorumlanıyor.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 25 yıl yaşayıp örgütü yönettiği, 15 Temmuz gecesi ABD’den darbe talimatlarını verdiği Pensilvanya’daki malikanenin durumu netleşiyor. Gülen’in ölümünden sonra müzeye dönüştürülmesi planlanan yerleşkedeki binaların bir kısmının, maddi gerekçelerle yıkılması gündemde.

1 ANA BİNA, 10 VİLLA

Pensilvanya’da Saylorsburg yakınlarındaki Chestnut Retreat Center’da bahçesinde Gülen’in mezarının bulunduğu büyük ana bina ile çevresinde sıralanan yaklaşık 10 konut yer alıyor. 60 dönüm arazi içindeki yerleşkede 3 katlı ana bina var. Gülen öldükten sonra binada kimsenin ikamet etmediği değerlendiriliyor.

CİDDİ MALİ YÜK

Ana bina çevresinde, lojman amacıyla yapılmış 10 müstakil villa bulunuyor. Bu villalardan üçünde Gülen’in kardeşi, bekçi ve yaşlı bir örgüt mensubu kalıyor. Mezar bakımı için sınırlı sayıda görevlinin bulunduğu, boş yapıların ise vergi, bakım ve işletme giderleri nedeniyle örgüt açısından ciddi mali yük oluşturduğu belirtiliyor.

6 AYDIR GELEN YOK

Örgütün A takımı, Gülen öldükten sonra ana binayı müzeye, 10 villayı da ziyaretçiler için konaklama alanına çevirmeyi planlıyordu. Buraya gelenlerden toplanacak parayla, yerleşkenin masrafları karşılanacaktı. Ancak beklenen gibi olmadı. Mezar ve yerleşkeyi son 6 ay içerisinde birkaç kişi ziyaret etti.

YA TASFİYE YA YIKIM

Para akışının durması nedeniyle FETÖ karargahına çevrilen yerleşkenin maliyeti karşılanamıyor. Örgüt içinde, artan maliyet nedeniyle bazı binaların kapatılması, hatta yıkılması seçeneği konuşuluyor. Yerleşke giderlerinin karşılanamaması, örgüt içindeki çözülmenin de en somut göstergelerinden biri olarak yorumlanıyor.



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