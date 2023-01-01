MİT Başkanı Fidan Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü: Trablus'a geçtiğimiz hafta CIA direktörü gelmişti

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MİT Başkanı Hakan Fidan ve Libya Devlet Başkanı Abdulhamid Dibeybe Trablus'ta görüştü.
MİT Başkanı Hakan Fidan Trablus'ta Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüştü
Libya Başbakanlığının resmi Facebook sayfası Hukumetina’dan yapılan açıklamada, Dibeybe'nin Fidan ile son gelişmeleri değerlendirdiği belirtildi.
Görüşmede Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, Devlet Bakanı Adil Cuma ile İletişim ve Siyasi İşler Bakanı Velid el-Lafi’nin de hazır bulunduğu kaydedildi.
MİT Başkanı Fidan Trablus'ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile de görüştü.
Başkanlık Konseyi Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, görüşmede Libya İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hüseyin el-Aib ve Türkiye’nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz’ın da hazır bulunduğu aktarıldı. Açıklamada görüşmenin içeriğine dair detay verilmedi.
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns 13 Ocak’ta Libya’nın başkenti Trablus’u ziyaret ederek Başbakan Dibeybe ile bir araya gelmişti.