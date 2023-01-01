MİT Başkanı Fidan Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü: Trablus'a geçtiğimiz hafta CIA direktörü gelmişti

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Türkiye ile ülkesi arasında yapılan deniz yetki anlaşmasının Libya'nın Akdeniz'deki denizcilik ve ekonomik haklarını garanti altına aldığını söyledi. Dibeybe, "Libya bu anlaşmayla ekonomik hakkını aldı. Bu, Libyalıların hakkı.. Asla başka bir şahıs ya da devlet bunu ele geçiremez." dedi.