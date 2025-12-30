Mogadişu'da İsrail karşıtı dev gösteri

Haydut devlet İsrail’in, Somali’nin kuzeyinde tek taraflı bağımsızlık ilan eden Somaliland’i korsan tanıma kararına karşı Somali’nin başkenti Mogadişu’da binlerce kişi gösteri düzenledi.
Başkent Mogadişu'da Taleh bölgesinde toplanan kalabalık, Somali milli marşıyla gösteriye başladı. İsrail’in kararını kınayan sloganlar atan göstericiler, Somali’nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne vurgu yaptı. Göstericiler, “Somali bölünemez” ve “Somaliland Somali’dir” sloganları attı. Güvenlik güçlerinin yoğun önlem aldığı gösteriye katılan Somalililer geçmişte Etiyopya’ya toprak verilmediğini hatırlatarak, İsrail’e ya da başka herhangi bir ülkeye verilecek bir Somali toprağı olmadığına dikkati çekti. İsrail karşıtı gösteriye katılan protestocular, “Somali birdir ve bir kalacaktır. Ülkemiz için canımız dahil her şeyi yapmaya hazırız” sözleriyle ülkelerini işgalci güce karşı savunmaya hazır olduklarını ortaya koydu. İsrail’in kararının Somali halkı tarafından kabul edilemez olduğunu belirten bir başka bir Somalili ise "Bu karar, Somali’nin egemenliğine açık bir saldırıdır. Somaliland bizim ayrılmaz bir parçamızdır" tepkisini gösterdi.
Somaliland'de de tepkiler yükseldi
Sadece Mogadişu'da değil Somaliland içindeki şehirlerde de Filistin'e destek veren, İsrail'i kınayan gösteriler düzenlendi. Awdal bölgesinde pazar günü iş birlikçi sözde Somaliland yönetimine tepki gösteren yüzlerce protestocu Filistin bayrakları sallayarak ve İsrail karşıtı mesajlar içeren pankartlar taşıyarak sokaklara döküldü. Çoğunluğu gençlerden oluşan protestocular, İsrail Başbakanı'nın Somaliland'ı tanıma kararına şiddetle karşı çıktıklarını ve karardan bir an önce dönülmesi gerektiğini belirten sloganlar attılar. Soykırımcı güç İsrail 26 Aralık'ta Somaliland bölgesini "devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.
Çin'den net tepki
- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, haftalık basın toplantısında birçok başlık hakkında açıklamalar yaptı. İsrail’in Somali’nin ayrılıkçı bölgesi Somaliland’ı "ülke" olarak tanıma kararına tepki gösterdi. Lin Jian, Somali’nin bölünmesine yönelik her türlü girişime karşı olduklarını belirterek, Afrika ülkesinin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne yönelik desteklerini teyit etti. Çinli sözcü, "Hiçbir ülke kendi bencil çıkarları için diğer ülkelerin iç ayrılıkçı güçlerini teşvik etmemeli ya da desteklememelidir" ifadelerini kullanarak, Somaliland’daki yetkilileri "ayrılıkçı faaliyetleri ve dış güçlerle iş birliğini" durdurmaya çağırdı.