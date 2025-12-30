Mogadişu'da İsrail karşıtı dev gösteri

Başkent Mogadişu'da Taleh bölgesinde toplanan kalabalık, Somali milli marşıyla gösteriye başladı. İsrail’in kararını kınayan sloganlar atan göstericiler, Somali’nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne vurgu yaptı. Göstericiler, “Somali bölünemez” ve “Somaliland Somali’dir” sloganları attı. Güvenlik güçlerinin yoğun önlem aldığı gösteriye katılan Somalililer geçmişte Etiyopya’ya toprak verilmediğini hatırlatarak, İsrail’e ya da başka herhangi bir ülkeye verilecek bir Somali toprağı olmadığına dikkati çekti. İsrail karşıtı gösteriye katılan protestocular, “Somali birdir ve bir kalacaktır. Ülkemiz için canımız dahil her şeyi yapmaya hazırız” sözleriyle ülkelerini işgalci güce karşı savunmaya hazır olduklarını ortaya koydu. İsrail’in kararının Somali halkı tarafından kabul edilemez olduğunu belirten bir başka bir Somalili ise "Bu karar, Somali’nin egemenliğine açık bir saldırıdır. Somaliland bizim ayrılmaz bir parçamızdır" tepkisini gösterdi.