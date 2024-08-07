Myanmar'da 200 Müslüman daha vahşice katledildi

Son yıllarda Rohinyalı Müslümanlar, şu anda cunta ile yönetilen Myanmar'da ordu ve Budist çeteler tarafından katliamlara maruz kalıyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, yüzlerce insan ordunun ve Budist milislerin saldırılarından kaçmak için yine göç etmek zorunda kaldı.

Son olarak Myanmar-Bangladeş sınırında sıkışan 200 sivil, insansız hava araçları ve ağır silahlarla çapraz ateşe alınarak katledildi.

200 sivil katledildi: Korkunç görüntüler!

Arakanlı Müslüman hakları aktivisti ve "Özgür Rohingya Koalisyonu" kurucularından Nay San Lwin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rakhine eyaletinin Maungdaw kasabasında, Arakan Ordusu'nun (AA) Rohingya sivillerini İHA ve top atışlarıyla vurduğunu belirtti. Lwin, sadece dün gerçekleştirilen saldırılarda çoğu kadın, çocuk ve yaşlı olmak üzere en az 200 Rohingyalının katledildiğini, birçok kişinin yaralandığını belirterek ölü sayısının daha fazla olabileceğine dikkat çekti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Naf Nehri kıyılarında Rohingyalıların cesedinin yattığı görülüyor.





'Ölümcül bir felakete dönüştü'

Yerel insan hakları aktivistlerinden Wai Wai Nu da X hesabından yaptığı paylaşımda bölgedeki durumun ölümcül bir felakete dönüştüğünü bildirdi.

Arakanlı Müslüman sivillere yönelik vahşetin her geçen saniye arttığına dikkat çeken Nu, Müslümanların şehir merkezinden sürüldüklerini ve şu anda Myanmar-Bangladeş sınırı boyunca sıkışıp kaldıklarını aktardı.

Müslüman bölgelere 'temizlik' operasyonu!

2012 yılında Myanmar’ın Arakan eyaletindeki 400 bin Müslüman Budistlerin saldırılarına uğradı, binlerce Müslüman saldırılarda hayatını kaybetti. Müslümanların geri dönmemesi için yüzlerce ev ve iş yeri kundaklanarak kullanılamaz hale getirildi. Budist çetelerin saldırılarının ardından Myanmar ordusu, Müslümanların yaşadığı bölgelere “temizlik” adını verdiği yeni operasyonlar düzenledi.

Myanmar, bölgedeki Müslümanların kimlik sahibi olmalarını, ticaret yapmalarını, ev inşa etmelerini ve seyahat etmelerini yasakladı. Eğitim, sağlık gibi temel hizmetlerden bile mahrum yaşayan binlerce Müslümanın hayatta kalmak için göç etmekten başka çaresi yok.

1 milyonu aşkın kişi evini terk etti

2017 yılında Myanmar ordusu ve Budistler, ülke genelinde Müslümanlara yönelik şiddet eylemleri başlattı. Bu şiddet eylemleri ve baskı sebebiyle binlerce Arakanlı Müslüman, Tayland, Hindistan, Endonezya, Nepal, Malezya gibi çevre ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

Birleşmiş Milletler, 2017 yılından beri 1 milyonu aşkın kişinin bölgedeki zulüm yüzünden evlerinden ayrıldığını açıkladı.





Yüzlerce Arakanlının sığındığı Bangladeş, dünyanın en büyük mülteci kampına ev sahipliği yapıyor.

Birleşmiş Millletler verilerine göre Bangladeş’teki 34 kamptaki mültecilerin yarısından fazlasını çocuklar oluşturuyor.





Uluslararası insan hakları kuruluşlarının yayımladıkları uydu görüntülerinden yüzlerce yerleşim yerinin, arazinin ve iş yerinin sistematik olarak yok edildiği gözler önüne serildi.

Türkiye: Endişeyle takip ediyoruz

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Myanmar’da son aylarda şiddetlenen çatışmaları ve artan sivil can kayıplarının endişeyle takip edildiğini belirterek "Çatışan tarafları, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk kurallarına uymaya, sivilleri ve sivil altyapıyı korumaya, zorla silah altına alımlar dahil, etnik veya dini çatışmayı artıracak eylemlerden kaçınmaya, acil ve kesintisiz insani yardımı mümkün kılacak biçimde bölgeye erişim sağlanmasına izin vermeye çağırıyoruz." açıklamasında bulundu.

BM'den soykırım çıkışı

Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

ABD: Müslüman azınlık yok ediliyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Myanmar ordusunun 2016 ve 2017 yıllarında Rohingya'ya yönelik saldırılarının "insanlığa karşı işlenmiş suçlar" ve "soykırım suçu" olduğunu ve ordunun Müslüman azınlığı yok etmeye çalıştığını belirtti.

Gambiya UAD'ye başvurdu

11 Kasım 2019'da Gambiya, Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali nedeniyle Myanmar’a karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açtı. Davada Myanmar’ın Müslüman azınlığa karşı gerçekleştirdiği etnik temizlik faaliyetleri inceleniyor.







