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Dışişleri Bakanlığı: Myanmar'daki çatışmaları büyük bir endişeyle takip ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'da son aylarda şiddetlenen çatışmalar ve artan sivil can kayıplarının büyük bir endişeyle takip edildiğini açıkladı. 

14:04 - 26/05/2024 Pazar
DHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Myanmar'da son aylarda şiddetlenen çatışmaları ve artan sivil can kayıplarını büyük endişeyle takip ediyoruz. Son günlerde, başta Rohinga Müslümanları olmak üzere, Arakan eyaletindeki sivil halka yönelik saldırılar ve on binlerce kişinin yerinden edilmesine yol açan ihlaller gerçekleştiğine dair haberlerden derin üzüntü duyuyoruz. Çatışan tarafları, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk kurallarına uymaya, sivilleri ve sivil altyapıyı korumaya, zorla silah altına alımlar dahil, etnik veya dini çatışmayı artıracak eylemlerden kaçınmaya, acil ve kesintisiz insani yardımı mümkün kılacak biçimde bölgeye erişim sağlanmasına izin vermeye çağırıyoruz" denildi.



#Dışişleri Bakanlığı
#Myanmar
#Çatışma
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