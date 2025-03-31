Myanmar'daki depremlerde can kaybı iki bini aştı: Bir haftalık ulusal yas ilan edildi

Myanmar

'da Cuma günü meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altındakileri arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ülkedeki askeri yönetim tarafından yapılan açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 56'ya yükseldiği, yaralı sayısının 3 bin 900 olduğu belirtildi. Açıklamada, en az 270 kişinin ise hala kayıp olduğu aktarıldı. Myanmar yönetimi, yıkıcı deprem ve yaşanan can kayıpları nedeniyle bir haftalık ulusal yas ilan etti, 6 Nisan'a kadar bayrakların yarıya indirileceği açıklandı.