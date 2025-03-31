Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Asya
60 saat sonra gelen mucize: Myanmar'daki depremde enkaz altından sevindiren haber

60 saat sonra gelen mucize: Myanmar'daki depremde enkaz altından sevindiren haber

13:2931/03/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Bin 700 kişinin hayatını kaybettiği depremde 3 binden fazla yaralı var.
Bin 700 kişinin hayatını kaybettiği depremde 3 binden fazla yaralı var.

Myanmar'da meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremden 60 saat sonra bir kadının enkazdan canlı çıkarıldığı belirtildi.

Myanmar'da meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından Mandalay şehrinde yıkılan bir otelde çalışmalarını sürdüren ekipler, bir kadını tam 60 saat sonra enkazdan canlı olarak çıkardı. Myanmar'da geçen hafta cuma günü meydana gelen depremde, bin 700 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bin 400 kişinin yaralandığı ve yaklaşık 300 kişinin kayıp olduğu bildirildi.





#myanmar
#deprem
#enkaz

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İOKBS 2025 MEB SINAV TAKVİMİ: Bursluluk sınavı ne zaman, ayın kaçında yapılacak? 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflar