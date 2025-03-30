Myanmar'da 7,7 ve 6,4'lük felaket: Artçı sarsıntılar sürüyor

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'ne (USGS) göre, Myanmar'ın en büyük ikinci şehri olan Mandalay'ın yaklaşık 30 kilometre kuzeybatısında 5,1 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.

Bu arada deprem bölgesinde görevli yardım kuruluşu yetkilileri, yürütülen arama kurtarma çalışmalarının depremin etkileri nedeniyle çoğu yere girilememesinden dolayı yavaş sürdürüldüğünü ifade etti.