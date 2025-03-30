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Myanmar'da 7,7 ve 6,4'lük felaket: Artçı sarsıntılar sürüyor

Myanmar'da 7,7 ve 6,4'lük felaket: Artçı sarsıntılar sürüyor

11:3230/03/2025, Pazar
AA
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Son verilere göre depremde can kaybı 1644 olurken, yaralı sayısı 3 bin 408'e çıktı.
Son verilere göre depremde can kaybı 1644 olurken, yaralı sayısı 3 bin 408'e çıktı.

Myanmar'da 28 Mart'taki 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremin ardından, 5,1 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha oldu.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'ne (USGS) göre, Myanmar'ın en büyük ikinci şehri olan Mandalay'ın yaklaşık 30 kilometre kuzeybatısında 5,1 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.

Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Bu arada deprem bölgesinde görevli yardım kuruluşu yetkilileri, yürütülen arama kurtarma çalışmalarının depremin etkileri nedeniyle çoğu yere girilememesinden dolayı yavaş sürdürüldüğünü ifade etti.

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 28 Mart'ta 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

Depremlerin ardından birçok artçı sarsıntı kaydedilmişti.

Son verilere göre depremde can kaybı 1644 olurken, yaralı sayısı 3 bin 408'e çıkmıştı.






#DEPREM
#Myanmar
#ABD Jeolojik Araştırma Merkezi

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