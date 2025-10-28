Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
NATO Genel Sekreteri Rutte'den hava sahası ihlal edilen Litvanya'ya destek mesajı

NATO Genel Sekreteri Rutte'den hava sahası ihlal edilen Litvanya'ya destek mesajı

20:3428/10/2025, Salı
AA
Sonraki haber
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte

Rus askeri uçakların Litvanya hava sahasını ihlal etmesinin ardından, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ittifakın Litvanya'nın "kararlı bir şekilde" yanında olduğunu ifade ederek destek mesajı verdi. Rutte, "NATO, İspanya ve Macaristan tarafından sağlanan hava polisliği ve Almanya liderliğindeki NATO güçleri de dahil olmak üzere Litvanya'nın yanında kararlı bir şekilde durmaktadır." ifadesini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İttifakın, hava sahası ihlal edilen Litvanya'nın
"kararlı bir şekilde"
yanında olduğunu ifade etti.

Rutte, X platformundan yaptığı açıklamada, Litvanya hava sahasını etkileyen tehditler hakkında ülkenin Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile telefonda görüştüğünü aktardı.

Genel Sekreter,
"NATO, İspanya ve Macaristan tarafından sağlanan hava polisliği ve Almanya liderliğindeki NATO güçleri de dahil olmak üzere Litvanya'nın yanında kararlı bir şekilde durmaktadır."
ifadesini kullandı.

Nauseda, 24 Ekim'de Rusya'ya ait askeri uçakların, Litvanya'nın hava sahasını ihlal ettiğini açıklamıştı.


Meteoroloji balonlarıyla taşınan kaçak sigaralar

Vilnius Havalimanı, Belarus'tan balonlarla taşınan kaçak sigaralar nedeniyle 21, 24, 25 ve 26 Ekim'de uçuşlara kapatılmıştı.

Litvanyalı yetkililer, daha önce de Belarus'u sınırdan bu tür balonlar göndererek kaçak mallar taşımak veya Vilnius yakınlarındaki hava trafiğini aksatmakla suçlamıştı.

Litvanya Başbakanı Inga Ruginiene, bir haftada 4 kez meteoroloji balonlarının hava sahalarını ihlal etmesinin ardından ülkenin Belarus ile olan sınır kapılarını süresiz olarak kapatmayı ve söz konusu balonları düşürmeyi planladıklarını açıklamıştı.



#Litvanya
#NATO
#Mark Rutte
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Zorbay Küçük kimdir?