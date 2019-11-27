NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Tüm müttefikleri korumak için planımız var NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD'nin YPG/PKK'nın da tehdit olarak yer aldığı plana karşı çıkması üzerine Türkiye'nin de NATO'nun Baltık ülkeleri hakkındaki savunma planını onaylamamasına ilişkin, "Tüm müttefikleri korumak için hem planımız hem isteğimiz hem de kabiliyetimiz var" dedi.

Haber Merkezi 27 Kasım 2019, 17:43 Son Güncelleme: 27 Kasım 2019, 18:19 AA