NATO kınamalarını sürdürüyor: Rusya'yı askeri harekatını derhal durdurmaya çağırıyoruz

Zirvenin açılış konuşmasını yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın Avrupa kıtasında barışı bozduğunu vurguladı.

"TEK SORUMLUSU MOSKOVA"

Diplomatik bir çözüm bulmak için tüm çabalara rağmen aylardır uyardıkları şeylerin gerçekleştiğini ifade eden Stoltenberg, "Kasıtlı, soğukkanlı ve uzun zamandır planlanmış saldırının tek sorumluluğu Moskova'ya aittir." diye konuştu.

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"RUSYA'YI EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ"

Stoltenberg, bir kez daha Rusya'yı kınayarak, "Rusya'nın saldırılarını mümkün olan en güçlü şekilde kınıyor ve Rusya'yı askeri harekatını derhal durdurmaya çağırıyoruz. Ukrayna'nın cesur insanlarının yanındayız. Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü, kendini savunma hakkını ve kendi yolunu seçme hakkını tam olarak destekliyoruz" dedi.

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