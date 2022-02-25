Dünya NATO kınamalarını sürdürüyor Rusyayı askeri harekatını derhal durdurmaya çağırıyoruz
AVRUPA

NATO kınamalarını sürdürüyor: Rusya'yı askeri harekatını derhal durdurmaya çağırıyoruz

NATO, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal saldırıları nedeniyle olağanüstü olarak sanal ortamda toplandı. Zirvenin açılış konuşmasını yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bir kez daha Rusya'yı kınayarak, "Rusya'yı askeri harekatını derhal durdurmaya çağırıyoruz" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
NATO kınamalarını sürdürüyor: Rusyayı askeri harekatını derhal durdurmaya çağırıyoruz
Jens Stoltenberg

Zirvenin açılış konuşmasını yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın Avrupa kıtasında barışı bozduğunu vurguladı.

"TEK SORUMLUSU MOSKOVA"

Diplomatik bir çözüm bulmak için tüm çabalara rağmen aylardır uyardıkları şeylerin gerçekleştiğini ifade eden Stoltenberg, "Kasıtlı, soğukkanlı ve uzun zamandır planlanmış saldırının tek sorumluluğu Moskova'ya aittir." diye konuştu.

İngiltere: Çin'in Ukrayna'nın bağımsızlığını desteklemesini bekliyoruz
DÜNYA
İngiltere: Çin'in Ukrayna'nın bağımsızlığını desteklemesini bekliyoruz

"RUSYA'YI EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ"

Stoltenberg, bir kez daha Rusya'yı kınayarak, "Rusya'nın saldırılarını mümkün olan en güçlü şekilde kınıyor ve Rusya'yı askeri harekatını derhal durdurmaya çağırıyoruz. Ukrayna'nın cesur insanlarının yanındayız. Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü, kendini savunma hakkını ve kendi yolunu seçme hakkını tam olarak destekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO ve Batı Ukrayna için daha kararlı adımlar atmalı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO ve Batı Ukrayna için daha kararlı adımlar atmalı

Ukrayna'nın Herson kentinde askeri hareketlilik: Rus tankları böyle görüntülendi
OYNAT 00:32
Ukrayna'nın Herson kentinde askeri hareketlilik: Rus tankları böyle görüntülendi
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Ukrayna'nın Herson bölgesinde Rus ordusuna ait askeri birliklerin konuşlandığı görüldü. Çevredekiler tarafından görüntülenen bölgede çok sayıda Rus tankı olması dikkat çekti.

Ukrayna ordusu Rus konvoyunu imha etti
OYNAT 00:29
Ukrayna ordusu Rus konvoyunu imha etti
Ukrayna'nın Sumi kentinde, Ukrayna ordusu Rus askeri araçlarından oluşan konvoyu imha etti. Çatışma sonrasında bölgeye gelen pek çok kişi, imha edilen araçları görüntüledi.

Kadirov'a bağlı Çeçenler Ukrayna'yla savaşmak için Kiev'e geliyor
OYNAT 00:29
Kadirov'a bağlı Çeçenler Ukrayna'yla savaşmak için Kiev'e geliyor
Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov'a bağlı Çeçenistan askerleri, Ukrayna'yla savaşmak için Kiev'e gidiyor.

Vaka sayısında düşüş

Vaka sayısında düşüş

​Türkiye'nin 25 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı.
Lider haftanın açılışını yapıyor

Lider haftanın açılışını yapıyor

​Trabzonspor Kayserispor maçının canlı anlatımı için tıklayın.
Putinin emri sonrası Donbasa askeri harekat başladı

Öğrenciler toplu taşımaya yöneldi

Öğrenciler toplu taşımaya yöneldi

​Fiyat yüzde 22 düştü, talep yüzde 62 arttı.

Aslan'a zorlu rakip

Aslan'a zorlu rakip

​Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde dünya deviyle eşleşti.

Kiev'den kaçış

Kiev'den kaçış

​Halk tren garına akın etti.

Zelenskiy'nin çağrısına Putin'den yanıt geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.