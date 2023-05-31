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Dünya

NATO Kuzey Kore'nin askeri uydu fırlatma girişimini kınadı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kuzey Kore'nin balistik füze teknolojisi kullanarak askeri uydu fırlatma girişimini kınadı.

10:41 . 31/05/2023 Çarşamba
AA
NATO'dan Kuzey Kore'nin askeri uydu fırlatma girişimine kınama.

NATO'dan Kuzey Kore'nin askeri uydu fırlatma girişimine kınama.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yaptığı yazılı açıklamada, girişimi şiddetle kınadığını belirterek,
"Bu, gerilimi artırıyor, bölge ve ötesinin güvenliği için ciddi riskler oluşturuyor. Birden fazla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararını açıkça ihlal ediyor."
ifadesini kullandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "NATO, Kuzey Kore'yi bu provokatif eylemleri durdurmaya ve sürdürülebilir barış ile Kore Yarımadası'nın tam ve doğrulanabilir şekilde nükleer silahlardan arındırılmasını sağlamak için diyaloğa dönmeye çağırıyor. Bölgedeki yakın ortaklarımız Kore Cumhuriyeti ve Japonya ile birlikteyiz."


Uydu fırlatışı arıza nedeniyle başarısız oldu

Kuzey Kore'nin sabah saatlerinde yaptığı uydu fırlatışının, taşıyıcı roket sisteminde yaşanan arıza nedeniyle başarısız olduğu duyurulmuştu.


Fırlatış, Kuzey Kore'nin 2016'dan bu yana yaptığı 6. başarısız uydu fırlatma denemesi oldu.


Pyongyang yönetimi, 31 Mayıs ile 11 Haziran arasında bir tarihte uydu fırlatışı yapacağına dair Japonya'yı ve Uluslararası Denizcilik Örgütünü bilgilendirmişti.


Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, nükleer silah programı nedeniyle uyguladığı yaptırımlar kapsamında Kuzey Kore'nin güdümlü füze teknolojisi ile fırlatışlar yapmasını yasaklamıştı.


#NATO
#Kuzey Kore
#Jens Stoltenberg
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