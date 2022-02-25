NATO Zirvesi sonrası ortak açıklama: Rusya'nın saldırıları korkunç bir stratejik hata

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: Putin korkunç bir stratejik hata yaptı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Ukrayna'yı görüşmek üzere gerçekleştirilen toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Ukrayna'ya desteklerinin devam edeceğini belirten Stoltenberg, 'Putin korkunç bir stratejik hata yaptı. Rusya ağır bedel ödeyecek. Kremlin'in Ukrayna'ya açtığı savaş ne Rusya'nın güvenliğini sağlar ne de uluslararası saygınlık getirir. Bu savaş daha iyi bir gelecek sunmayacak sizin çocuklarınıza.' ifadelerini kullandı.