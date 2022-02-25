NATO Zirvesi sonrası ortak açıklama: Rusya'nın saldırıları korkunç bir stratejik hata

Yayımlanan bildiriden öne çıkan açıklamalar şöyle:
"Ukrayna'nın demokratik yollarla seçilmiş devlet başkanı, parlamentosu ve hükümeti ile vatanlarını savunan cesur Ukrayna halkının yanındayız.
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'ya saldırma kararı, Rusya'nın uzun yıllar ekonomik ve siyasi bakımdan ağır bedel ödeyeceği korkunç bir hatadır.
NATO'nun Ukrayna'nın mevcut kara ve deniz sınırlarına dair pozisyonu asla değişmeyecek.
Rusya'nın eylemleri ışığında NATO'nun caydırıcılık ve savunma duruşu için gerekli sonuçları çıkaracağız."
Ayrıntılar geliyor...