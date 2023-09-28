|
Dünya

NATO'dan tansiyonu yükseltecek adım: Rusya yakınına konuşlandırmaya başladılar

NATO, Rusya’nın askeri faaliyetlerini takip etmek için Litvanya’ya AWACS olarak bilinen havadan erken ihbar uçakları gönderiyor.

12:51 . 28/09/2023 Perşembe
AA
Arşiv

Arşiv

NATO’dan yapılan açıklamaya göre, 2 AWACS uçağı bugün Litvanya’nın Siauliai bölgesine ulaşacak.

NATO Sözcü Vekili Dylan White, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ardından Baltık bölgesindeki güvenlik ortamına yoğunluklarının arttığını belirtti.

White, "AWACS uçaklarımız başka uçakları ve füzeleri yüzlerce kilometre öteden tespit edebilir." ifadesini kullandı.

NATO’ya ait uçaklar, Almanya’nın Geilenkirchen’deki hava üssünden Litvanya’ya gönderiliyor. En az birkaç hafta ülkede kalacak uçaklarla toplam 150 askeri personel de Litvanya’ya gidecek.

Ukrayna’da savaşın başladığı Şubat 2022’den beri NATO’ya ait AWACS uçakları, Rus savaş uçaklarını izlemek için Doğu Avrupa’da yüzlerce uçuş yaptı.

NATO, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısından sonra doğu kanadında hava mevcudiyetini artırmıştı. Bölgeye çok sayıda savaş uçağı, keşif ve gözetleme uçakları ile tanker uçaklar konuşlandırılmıştı.

Son olarak Romanya’da Rusya’ya ait olduğu iddia edilen insansız hava aracı parçalarının bulunmasının ardından ABD, NATO hava devriyesini güçlendirmek amacıyla Romanya’ya ilave 4 F-16 uçağı daha gönderdi.



#NATO
#AWACS
#Litvanya
#Rusya
15 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Eylül ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK Eylül 2023 enflasyon rakamı