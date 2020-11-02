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Dünya Neo-Naziler Ermenistan saflarında savaşmak için Karabağda
ASYA

Neo-Naziler Ermenistan saflarında savaşmak için Karabağ’da

Azerbaycan ordusu karşısında tutunamayan Ermenistan saflarında, PKK’lıların ardından Neo-Nazilerin de savaştığı ortaya çıktı. Fransa’da birçok Neo-Nazi örgütüne liderlik yapan Marc de Cacqeray, Karabağ’da Ermenistan’a destek olmak için savaştığını açıkladı.

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Marc de Cacqeray’nin paylaştığı fotoğraf.
Marc de Cacqeray’nin paylaştığı fotoğraf.

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan’ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon devam ediyor. Azerbaycan karşısında çaresiz kalan Ermenistan ordusu büyük kayıplar vererek geri çekiliyor. Savaşacak asker bulmakta da güçlük çeken Ermenistan; terör örgütleri, siviller ve yabancı savaşçılardan medet umuyor.

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Karabağ'a terör trafiği

Avrupa ülkelerinden Karabağ'a gittiler

Son olarak, Neo-Nazilerin de Karabağ’da Ermenistan saflarında savaştığı ortaya çıktı.EHA Medya’nın haberine göre, başta Fransa olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinden Neo-Nazi gruplarına üye kişilerin Karabağ’a gittiği öğrenildi.

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Fransız güvenlik ekiplerinin gözetim listesinde

Fransa’da birçok Neo-Nazi örgütüne liderlik yapan ve Fransız güvenlik birimlerinin gözetim listesinde bulunan Marc de Cacqeray de, sosyal medya hesabından Karabağ’da, Ermenistan saflarında savaştığını açıkladı.

Marc de Cacqeray’nin Ermenistan saflarında savaştığını duyurduğu fotoğraf.

"Gönüllü birlikler kuracağım"

Bir fotoğraf paylaşan Cacqeray, yanında balistik kask ve çelik yelek olmasına rağmen 26 Ekim’de Ermenistan’a uçmayı başarabildiğini söyledi. Cacqeray, Ermenistan için savaşan yabancı milisler için gönüllü birlikler kuracağını ifade etti.

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Karabağ'da Azerbaycan askeri tarafından sağ ele geçirilen işgalci Ermenistan askeri, PKK'lı teröristlerin savaşmak için bölgeye getirildiğini itiraf etti. Ermenice bilmeyen gruplara 600 dolarlık ödeme yapıldığını belirten Ermeni asker, '10-15'er kişilik gruplara ayrılan bu paralı askerler yerel koşulları öğrenerek savaşa hazırlandılar' diye konuştu.

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