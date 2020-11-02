Neo-Naziler Ermenistan saflarında savaşmak için Karabağ’da

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan’ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon devam ediyor. Azerbaycan karşısında çaresiz kalan Ermenistan ordusu büyük kayıplar vererek geri çekiliyor. Savaşacak asker bulmakta da güçlük çeken Ermenistan; terör örgütleri, siviller ve yabancı savaşçılardan medet umuyor.

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Avrupa ülkelerinden Karabağ'a gittiler

Son olarak, Neo-Nazilerin de Karabağ’da Ermenistan saflarında savaştığı ortaya çıktı.EHA Medya’nın haberine göre, başta Fransa olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinden Neo-Nazi gruplarına üye kişilerin Karabağ’a gittiği öğrenildi.

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Fransız güvenlik ekiplerinin gözetim listesinde

Fransa’da birçok Neo-Nazi örgütüne liderlik yapan ve Fransız güvenlik birimlerinin gözetim listesinde bulunan Marc de Cacqeray de, sosyal medya hesabından Karabağ’da, Ermenistan saflarında savaştığını açıkladı.

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Marc de Cacqeray’nin Ermenistan saflarında savaştığını duyurduğu fotoğraf.

"Gönüllü birlikler kuracağım"

Bir fotoğraf paylaşan Cacqeray, yanında balistik kask ve çelik yelek olmasına rağmen 26 Ekim’de Ermenistan’a uçmayı başarabildiğini söyledi. Cacqeray, Ermenistan için savaşan yabancı milisler için gönüllü birlikler kuracağını ifade etti.