Netanyahu'nun hezeyanları bitmiyor: Türkiye'yi işgalcilikle suçladı

Netanyahu’nun hezeyanları bitmiyor: Türkiye'yi işgalcilikle suçladı

Tuba Fıçıcı
16:3022/11/2025, Cumartesi
Abu Ali Express isimli Telegram kanalına konuşan Netanyahu, İsrail tarafından işgal edilen Güney Suriye'deki toprakların Türkiye tarafından işgal edilmeye çalışıldığını iddia etti.
Abu Ali Express isimli Telegram kanalına konuşan Netanyahu, İsrail tarafından işgal edilen Güney Suriye'deki toprakların Türkiye tarafından işgal edilmeye çalışıldığını iddia etti.

Gazze'de on binlerce masumu katleden işgalci İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, hezeyanlarına bir yenisini daha ekledi. Türkiye'nin bölgedeki kararlı duruşundan rahatsız olan Netanyahu, "Abu Ali Express" isimli bir Telegram kanalına verdiği röportajda Türkiye'ye yönelik küstah iftiralarda bulundu.

Türkiye'nin Filistin davasındaki dik duruşunu hazmedemeyen Netanyahu, Ankara'yı hedef alan skandal açıklamalara imza attı. Bir Telegram kanalına konuşan Netanyahu, Türkiye'yi Suriye'nin güneyini işgal etmeye çalışmakla suçladı.


Abu Ali Express isimli Telegram kanalına konuşan Netanyahu, İsrail tarafından işgal edilen Güney Suriye'deki toprakların Türkiye tarafından işgal edilmeye çalışıldığını iddia etti.



NETANYAHU'DAN TEPKİ ÇEKEN İDDİALAR


Times of Israel'in aktardığı habere göre Netanyahu, Türkiye’nin zaman zaman "kararlı ve aşırı söylemler" kullandığını öne sürdü. Türkiye'nin İsrail sınırına yakın bir bölgeye girmesine izin vermediklerini öne süren Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:


“Çok inatçı ve aşırı bir şekilde konuşuyorlar, biz de buna karşı çıkıyoruz. Ancak pratikte, Güney Suriye’ye girmelerini engelledik. Sınırlarımıza yakın bir noktaya girmek istediler. Bunun olmayacağını söyledim"


Netanyahu, Türkiye ile belirli bir mesafeyi koruduklarını ve Ankara'nın bölgedeki kapasitesini yakından izlediklerini belirtti ve “Düşman aramıyoruz ancak bölgedeki hiçbir ülkenin bizi tehdit etmesine de izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.


Türkiye ile çatışmadan kaçındıklarının altını çizen Netanyahu, “Ülkemizi korumak için ne gerekiyorsa yaparız. Ama mümkünse önce temas kurar, aynı zamanda sahada da kararlı bir duruş gösteririz” diye konuştu.



