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Dünya New York ikinci kez tamamen kapatılabilir Şehrin neredeyse yarısı koronalı
AMERİKA

New York ikinci kez tamamen kapatılabilir: Şehrin neredeyse yarısı koronalı

New York yeni tip korona virüs salgını nedeniyle ikinci kez tamamen kapanmaya hazırlanıyor. New York Valisi Andrew Cuomo düzenlediği basın toplantısında, şehir genelindeki Covid-19 test sonuçlarında pozitiflik oranının yüzde 3’e ulaşması durumunda şehrin tamamının turuncu bir bölge haline geleceğini duyurdu.

Haber Merkezi İHA
New York şehri ikinci kez kapatılabilir.
New York şehri ikinci kez kapatılabilir.

New York kent koronavirüs sebebiyle ikinci bir kapanmaya doğru gidiyor.

ŞEHİR KAPANABİLİR

New Yorklular yaklaşan Şükran Günü öncesi korona virüs testi yaptırmak için günlerdir şehir merkezindeki acil bakım noktalarında uzun kuyruklar oluştururken, şehrin ikinci kez kapatılması bekleniyor. New York Valisi Andrew Cuomo düzenlediği basın toplantısında, şehir genelindeki Covid-19 test sonuçlarında pozitiflik oranının yüzde 3’e ulaşması durumunda şehrin tamamının turuncu bir bölge haline geleceğini duyurdu. Bu kapsamda açık alanı bulunmayan kapalı restoranlar, spor salonları ve kişisel bakım hizmetleri gibi yüksek riskli birincil önemi olmayan işletmeler kapatılacak.

KRİTİK HAFTA

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da cumartesi günü sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, şehirde bin 345 yeni Covid-19 vakasının tespit edildiğini ve hastaneye kabul edilen kritik hasta sayısının 118 olduğunu belirterek, "Bu hafta sonu Covid-19 ile mücadele etmek için kritik bir öneme sahip” dedi.
ABD genelinde korona virüs vakaları 12 milyon 450 bin 666’ya yükselirken, korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 261 bin 790 oldu.

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