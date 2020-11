New York ikinci kez tamamen kapatılabilir: Şehrin neredeyse yarısı koronalı New York yeni tip korona virüs salgını nedeniyle ikinci kez tamamen kapanmaya hazırlanıyor. New York Valisi Andrew Cuomo düzenlediği basın toplantısında, şehir genelindeki Covid-19 test sonuçlarında pozitiflik oranının yüzde 3’e ulaşması durumunda şehrin tamamının turuncu bir bölge haline geleceğini duyurdu.



Haber Merkezi 22 Kasım 2020, 09:54 Son Güncelleme: 22 Kasım 2020, 10:05 İHA