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Dünya

New York'ta cuma ezanının açıktan okunmasının önündeki engel kaldırıldı

ABD'nin New York kentinde belediye tarafından alınan karar doğrultusunca cuma vaktinde ve ramazan ayında iftar saatinde ezan sesi dışarıya verilebilecek. Konuya ilişkin açıklamada bulunan New York Belediye Başkanı Eric Adams, camilerin, suça karşı mücadele ve düzensiz göçmenler konusunda büyük yardımda bulunduğunu belirtip, Müslüman liderlere hitaben, "Size hak ettiğiniz tanınmayı sağlamaya kararlıyız." dedi.

21:35 . 29/08/2023 Salı
AA
New York'ta cuma vaktinde ve ramazan ayında iftar saatinde ezan sesinin dışarıya verilebilecek.

New York'ta cuma vaktinde ve ramazan ayında iftar saatinde ezan sesinin dışarıya verilebilecek.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, şehirdeki camilerde cuma vaktinde ve ramazan ayında iftar saatinde ezan sesinin dışarıya verilebileceğini açıkladı.

Adams, düzenlediği basın toplantısında "Bürokrasiyi ortadan kaldırıyoruz ve açıkça söylüyoruz ki eğer herhangi bir ayinde veya ibadethanede iseniz, cuma namazı ezanını daha güçlü duyurmak için izin başvurusunda bulunmanıza gerek yoktur." dedi.

Adams, çeşitli cami dernekleri ve Müslüman vakıf temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıda, katılımcılara, "New York'ta inancınızı yaşamakta özgürsünüz. Gururluyum, sonunda bugün bunu gerçekleştiriyoruz." dedi.

"Hak ettiğiniz tanınmayı sağlamaya kararlıyız"

İslam'ın, Hristiyanlık, Musevilik ve diğer inançlar gibi New York kültürünün önemli unsurlarından biri olduğunu ve camilerin, suça karşı mücadele ve düzensiz göçmenler konusunda büyük yardımda bulunduğunu belirten Adams, Müslüman liderlere hitaben, "Size hak ettiğiniz tanınmayı sağlamaya kararlıyız." dedi.

New York'un, özgürlükler ve haklar anlamında birçok konuda öncü olduğunu ifade eden Eric Adams, kanunda yeri olduğu üzere herkese eşit davrandıklarını, kimseye veya herhangi bir gruba fayda sağlamak için kuralları değiştirmediklerini vurguladı.

New York'ta ezan sesi dışarıya verilecek

Müslüman toplum liderlerinin de Adams ve diğer yetkililere teşekkür ettiği toplantının sonunda, aynı kürsüden ezan okundu ve İngilizce açıklamasına yer verildi.

Belediyenin aldığı karar doğrultusunda, ilk cuma gününden itibaren New York'ta ezan sesi, 12.20 ile 13.30 arasında ve ramazan aylarında iftar vaktinde "makul bir seviyede" tutulmak kaydı ile dışarıya verilebilecek.


#Cuma Ezanı
#Açıktan Okuma
#New York Belediye Başkanı
#Eric Adams
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