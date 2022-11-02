Dünya Nijeryada silahlı baskında 39 çocuk kaçırıldı
AFRİKA

Nijerya'da silahlı baskında 39 çocuk kaçırıldı

Nijerya'nın Katsina eyaletinde düzenlenen silahlı baskında tarlada çalışan 39 çocuk kaçırıldı. Katsina Eyaleti Polis Sözcüsü Gambo İsah, yaptığı açıklamada, çocukların kurtarılması için çalışmaların başlatıldığını belirtti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Nijeryada silahlı baskında 39 çocuk kaçırıldı
Nijerya'da silahlı baskında 39 çocuk kaçırıldı

Ulusal basındaki haberlere göre, Katsina eyaletine bağlı Faskari bölgesine gelen silahlı kişiler, tarlaya baskın düzenledi.

Baskında tarlada çalışan 39 çocuk kaçırıldı, çok sayıda kişi de yaralandı.

Katsina Eyaleti Polis Sözcüsü Gambo İsah, yaptığı açıklamada, çocukların kurtarılması için çalışmaların başlatıldığını belirtti.

Zaman zaman silahlı saldırıların düzenlendiği Katsina eyaletinde son olarak 15 Eylül'deki baskında en az 50 kişi kaçırılmıştı.

Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor, buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Nijerya'nın Kaduna eyaletine korkunç saldırı: 200 evi ateşe verip 34 kişiyi öldürdüler
FOTOĞRAF 15
Title
Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı yazılı açıklamada, 20 Martta silahlı kişilerin eyaletin Kaura bölgesinde saldırı düzenlediğini belirtti.
Title
Saldırının ardından bölgedeki güvenlik güçlerinin arama çalışmaları başlattığını aktaran Aruwan, Maalesef şimdiye kadar aralarında 2 askerin bulunduğu 34 kişinin cesedine ulaşıldı. ifadesini kullandı.
Title
Aruwan, saldırıda 200 ev, 32 dükkan, 3 araç ve 17 motosikletin kundaklandığı bilgisini paylaştı.
Title
Eyalette artan şiddet olayları nedeniyle Jemaa ve Kaura bölgelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
Title
Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.
Title
Kaduna eyaletinde 17 Martta silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 46 kişi kaçırılmıştı.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Nijerya'nın Kaduna eyaletine korkunç saldırı: 200 evi ateşe verip 34 kişiyi öldürdüler
Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 34 kişi hayatını kaybederken, 200 ev, 32 dükkan, 20 araç ise kundaklandı.

Nijerya'da saldırı: 200 ölü
FOTOĞRAF 6
Title
Nijeryada saldırı: 200 ölü
Title
Title
Abujada yaşayan tanınmış insan hakları savunucusu Emma Ezeazu, can kaybı hakkında şu an için kimsenin kesin bir rakam telaffuz edemediğini kaydetti. Nijerya polisi ve ordusundan olaya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
Title
Premium Times gazetesinin haberinde, saldırıda tahrip olan otobüslerden bazılarının içinde yolcuların bulunduğu, ölü ve yaralıların ambülans ve polis araçlarıyla hastaneye nakledildiğini belirtildi.
Title
Yerel basın organlarından Premium Times ve PM News, Nyanya mahallesindeki büyük otobüs garajının El Rufai şirketine ayrılan kısmında meydana gelen patlamada ölenlerin sayısının 200 olabileceğini, hatta bu rakamın da üzerine çıkabileceğini bildirdi.
Title
Nijeryanın başkenti Abujadaki büyük otobüs garajını hedef alan bombalı saldırıda 200e yakın kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Nijerya'da saldırı: 200 ölü
Nijerya'da saldırı: 200 ölü


Güçlü kalbin sırları

Güçlü kalbin sırları

​Uzmanlar açıkladı: Daha dinç bir bedene kavuşabilirsiniz.
Ek zam yapılabilir

'Ek zam yapılabilir'

Asgari ücret ne olacak? Gözler yarınki açıklanacak rakamlarda.
Dış basın son dakika olarak duyurdu: Erdoğan Putini tahıl anlaşmasına nasıl ikna etti?

Müjdeyi Erdoğan duyurdu: Kaldığı yerden devam edecek.

'Esas olan rekabeti sahada bırakan sporcu ve seyircilerin dostluğudur'

​Sırrı çözülemedi: Bir anda kendini kilitliyor.

​Aynes Gıda için TMSF'ye bugün ödemeyi yaptı.

Rusya 'aldığımız garantileri yeterli bulduk' diyerek duyurdu: Tahıl anlaşmasına katılım sürecek.

Ticaret Bakanı Muş son verileri açıkladı.

"Benzer bir örnek daha önce hiç görülmedi."

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.