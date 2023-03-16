Ölen yıldızın fotoğrafı yayınlandı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilmiş ölümün eşiğindeki bir yıldızın fotoğrafını yayınladı. Salı günü Texas’taki bir etkinlik sırasında sergilenen fotoğraf, Webb’in kızılötesi kameraları tarafından, 15 bin ışık yılı uzaklıktaki devasa sıcak yıldızın ölümü öncesinde uzaya püskürttüğü gaz ve toz bulutunu gösteriyor. Bilim insanları, bu safhanın sadece bazı yıldızlarda görüldüğünü ve yıldızın “süpernova” denilen patlamayla ölümünden önceki son safha olduğunu açıkladı.