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Dünya

Ölen yıldızın fotoğrafı yayınlandı

NASA James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen bir yıldızın fotoğrafını yayınladı. Texas'ta sergilenen fotoğrafta, devasa yıldızın ölümü öncesinde uzaya püskürttüğü gaz ve toz bulutu gözlemleniyor. Bilim insanları, bu safhanın sadece bazı yıldızlarda görüldüğünü süpernovadan önceki son safha olduğunu belirtiyor.

04:00 . 16/03/2023 الخميس
Yeni Şafak
Ölen yıldızın fotoğrafı.

Ölen yıldızın fotoğrafı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilmiş ölümün eşiğindeki bir yıldızın fotoğrafını yayınladı. Salı günü Texas’taki bir etkinlik sırasında sergilenen fotoğraf, Webb’in kızılötesi kameraları tarafından, 15 bin ışık yılı uzaklıktaki devasa sıcak yıldızın ölümü öncesinde uzaya püskürttüğü gaz ve toz bulutunu gösteriyor. Bilim insanları, bu safhanın sadece bazı yıldızlarda görüldüğünü ve yıldızın “süpernova” denilen patlamayla ölümünden önceki son safha olduğunu açıkladı.




#NASA
#James Webb Uzay Teleskobu
#Supernova
#ABD
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Ölen yıldızın fotoğrafı yayınlandı
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