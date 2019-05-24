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ORTADOĞU

Önce yangın sonra tehdit

YPG/PKK'lı teröristler, Rakka ve Deyrizor'da işgal ettiği bölgelerde Araplara ait yüzlerce hektarlık tarım arazilerinde yangın başlattı. Örgüt bu yolla, mahsulünü örgüt dışında birilerine satmak isteyen çiftçilere üstü kapalı tehdit mesajı veriyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Teröristler Araplara ait yüzlerce hektarlık tarım arazilerini yakıyor.
Teröristler Araplara ait yüzlerce hektarlık tarım arazilerini yakıyor.

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de Fırat'ın doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinde işgal ettiği bölgelerde Araplara gözdağı vermek için yüzlerce hektarlık tarım arazilerini ateşe verdi.

Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre, terör örgütünün işgal ettiği Deyrizor ve Rakka illerindeki bölgelerde son 4 günde Arap çiftçilere ait yüzlerce hektarlık tarım arazilerinde ekinler yakıldı.

ÖRGÜTE KARŞI OLANLARA EZİYET

Bölge halkı ve aktivistler, Rakka'nın kuzey kırsalı ile Deyrizor'un doğu kırsalındaki Bediye bölgesi, Şıheyl ilçesi, Havaiç Ziban, Ebu Hamam ve Suveyden beldeleri ile kuzey kırsaldaki Garibe beldesinde çıkan yangınlardan terör örgütü YPG/PKK'yı sorumlu tutuyor.

Yerel halk, Deyrizor'da Arap nüfusunun yoğunlukla yaşadığı ve örgüt karşıtı gösterilerin yapıldığı bölgelerdeki yangınların YPG/PKK tarafından kasıtlı olarak çıkarıldığını düşünüyor.

GÖZDAĞI VERMEYE ÇALIŞIYORLAR

Kaynaklar, YPG/PKK'nın bölge halkının en önemli geçim kaynağı olan tarım arazilerini yakarak, Arap aşiretlerin güçlü olduğu bölgelerde halka gözdağı vermeye çalıştığını ifade ediyor. Güç gösterisi yapan terör örgütü, bu yöntemle mahsullerini YPG/PKK'ya satmak istemeyen örgüt karşıtı Arapları yoksullaştırarak, gençlerini saflarına çekmeyi amaçlıyor.

ÇİFTÇİLERE ÜSTÜ KAPALI MESAJ

  • Deyrizor'un Şıheyl ilçesinde arazisi yakılan çiftçilerden Ebu Muhammed, "Biz bu yangınlardan YPG/PKK'yı sorumlu görüyoruz. Örgüt, mahsulünü kendisi dışında birilerine satmak isteyen çiftçilere üstü kapalı tehdit mesajı veriyor" dedi. Ebu Muhammed, onlarca dönümlük tarlasının kül olduğunu belirterek, "PKK araçlarının geçtiği bölgelerde yangınlar çıkıyor. Bediye bölgesinde yaşanan yangın PKK üyelerinin ateş açması sonucu oldu" diye konuştu.

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