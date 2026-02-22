Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Oruç açacak su yok

Oruç açacak su yok

04:0022/02/2026, Pazar
G: 22/02/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Gazze.
Gazze.

İsrail’in 7 Ekim 2023’te Gazze’ye yönelik başlattığı soykırımın ardından 10 Ekim’deki ateşkese rağmen kuşatmayı sürdürmesi, insani dramın da sürmesine sebep oluyor.

İsrail saldırılarında yüzde 90’ı yıkılan Gazze’de yaşayan 2,3 milyon Filistinli derme çatma çadırlarda, ağır hasarlı binalarda ya da kamu kurumlarında barınmaya çalışıyor. Gazze kent merkezinin doğusundaki Zeytun Mahallesi’nde ise siviller kendi imkanlarıyla çadır kursa da altyapının felç olması nedeniyle su bulunamıyor. El-Cezire Muhabiri Nur Halid, mahallede kurulan kamplarda çocukların akşam iftar açacakları içme suyuna erişmek için kilometrelerce yol yürüdüğünü söyledi.



#Gazze
#Ramazan
#Oruç
#Soykırım
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Son Osmanlı Ramazanları