Oruç açacak su yok

İsrail saldırılarında yüzde 90’ı yıkılan Gazze’de yaşayan 2,3 milyon Filistinli derme çatma çadırlarda, ağır hasarlı binalarda ya da kamu kurumlarında barınmaya çalışıyor. Gazze kent merkezinin doğusundaki Zeytun Mahallesi’nde ise siviller kendi imkanlarıyla çadır kursa da altyapının felç olması nedeniyle su bulunamıyor. El-Cezire Muhabiri Nur Halid, mahallede kurulan kamplarda çocukların akşam iftar açacakları içme suyuna erişmek için kilometrelerce yol yürüdüğünü söyledi.