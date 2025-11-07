Pakistan Afganistan ile müzakerelerin 'askıya alındığını' duyurdu

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, Pakistan ve Afganistan arasındaki müzakerelerin sonuçsuz kaldığı ve askıya alındığını açıkladı.

Asıf, Afganistan ile yaşanan sınır çatışmalarının ardından İstanbul'da devam eden müzakerelere dair Geo News'e konuştu.

Kabil ile dün başlayan üçüncü tur müzakerelerden de sonuç alınamadığını aktaran Asıf, "Tamamen çıkmaza girildi. Müzakereler belirsiz bir aşamaya girdi." dedi.

Asıf, Afganistan ile gerilimi yatıştırmak için "samimi çabaları" nedeniyle Türkiye ve Katar'a teşekkür ederken, "Onlar bizim tutumumuzu destekliyorlar. Afgan heyet bile bizimle aynı fikirdeydi ancak yazılı bir anlaşma imzalamaya hazır değillerdi." ifadelerini kullandı.

Pakistan'ın sadece resmi ve yazılı bir anlaşmayı kabul edeceğini kaydeden Asıf, "Sözlü güvence kabul edilmesini istediler, ancak bu uluslararası müzakerelerde mümkün değildir." diye konuştu.

Asıf, Türkiye ve Katar'ın ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "En ufak bir iyimserlikleri olsaydı, bizden kalmamızı isterlerdi. Elimiz boş dönmemiz, onların bile Kabil'den umudunu kestiğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Pakistan'ın söz konusu gerilim ile ilgili tutumunun kararlı ve net olduğunu yineleyen Asıf, konuya dair tek taleplerinin Afganistan'ın topraklarının Pakistan'a saldırmak için kullanılmamasını sağlaması olduğunu vurguladı.

Asıf, ayrıca, Pakistan'ın provokasyonlara karşılık vereceği uyarısında bulunurken saldırı olmaması halinde ise ateşkesin geçerli olacağına işaret etti.





Pakistan'dan vatandaşlarını ve egemenliğini korumaya devam edeceği vurgusu

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar ise X platformundan yaptığı açıklamada, terörle mücadele konusunda uzun süredir devam eden uluslararası, bölgesel ve ikili taahhütlerini yerine getirme sorumluluğunun Afganistan'da olduğunu ve şimdiye kadar bu konuda başarısız olduklarını ifade etti.

Tarar, Pakistan'ın Afgan halkına karşı iyi niyetli olduğunu ancak kendi vatandaşlarını ve egemenliğini korumaya devam edeceğinin altını çizdi.





Pakistan ile Afganistan arasındaki gerilim

Pakistan ile Afganistan arasında yaşanan sınır çatışmalarının ardından 15 Ekim'de duyurulan 48 saatlik ateşkes, taraflar arasında Türkiye ve Katar'ın desteğiyle Katar'ın başkenti Doha'da yapılan müzakerelerin sonuna kadar uzatılmıştı.

Doha'daki görüşmelere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da katılmıştı.

Görüşmelerin ana gündemini, "mevcut ateşkesin uzatılması ve son dönemde yaşanan sınır çatışmalarının çözüme kavuşturulması" oluşturmuş ve taraflar anlaşmaya varmıştı.

Doha'da 14 saat süren müzakerelerin ardından ateşkesin detaylarını çalışacak teknik komitenin ilk toplantısının İstanbul'da yapılması kararlaştırılmıştı.

Pakistan ve Afganistan heyetleri, 25 Ekim'de bu amaçla İstanbul'da bir araya gelmiş, toplantının ilk turu yeniden bir araya gelme kararıyla 30 Ekim'de sonuçlandırılmıştı.











