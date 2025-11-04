Pakistan Afganistan'ın ABD İHA'larına ilişkin açıklamasını reddetti

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Kabil yönetiminin ABD İHA'larının Pakistan toprakları üzerinden geldiğine ilişkin açıklamayı reddettiklerini ifade etti. Chaudhry, "Barış istiyoruz ve müzakere etmeyi tercih ediyoruz. Görüşmeler başarısız olursa başka yolları değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.
Geo News'un haberine göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, bir grup gazeteciye verdiği demeçte, ülkesi ile Afganistan yönetimi arasındaki gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, hava sahalarının ABD'ye ait İHA'lar tarafından ihlal edildiğini belirterek, bunların Pakistan toprakları üzerinden geldiğini savunmuştu.
Pakistan ile Afganistan arasındaki gerilim
Pakistan ile Afganistan arasında yaşanan sınır çatışmalarının ardından 15 Ekim'de duyurulan 48 saatlik ateşkes, taraflar arasında Türkiye ve Katar'ın desteğiyle Katar'ın başkenti Doha'da yapılan müzakerelerin sonuna kadar uzatılmıştı.
Doha'daki görüşmelere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da katılmıştı.
Doha'da 14 saat süren müzakerelerin ardından ateşkesin detaylarını çalışacak teknik komitenin ilk toplantısının İstanbul'da yapılması kararlaştırılmıştı.
Pakistan ve Afganistan heyetleri, 25-30 Ekim tarihlerinde bu amaçla İstanbul'da bir araya gelmişti.