Pakistan Afganistan'ın ABD İHA'larına ilişkin açıklamasını reddetti

Pakistan, Afganistan yönetiminin, Pakistan toprakları üzerinden havalanan ABD'ye ait insansız hava araçlarının (İHA) Afganistan hava sahasını ihlal ettiğine yönelik açıklamasını "asılsız" olarak niteledi.

Geo News'un haberine göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, bir grup gazeteciye verdiği demeçte, ülkesi ile Afganistan yönetimi arasındaki gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kabil yönetiminin, Pakistan toprakları üzerinden havalanan ABD İHA'larıyla hava sahalarının ihlal edildiğine dair açıklamasını reddeden Chaudhry, söz konusu iddiayı "asılsız" olarak niteledi.

Chaudhry, İslamabad ile Washington arasında, ABD'nin Pakistan üzerinden Afganistan'a saldırısını mümkün kılan bir anlaşmanın bulunmadığına işaret ederek "Barış istiyoruz ve müzakere etmeyi tercih ediyoruz. Görüşmeler başarısız olursa başka yolları değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, hava sahalarının ABD'ye ait İHA'lar tarafından ihlal edildiğini belirterek, bunların Pakistan toprakları üzerinden geldiğini savunmuştu.





Pakistan ile Afganistan arasındaki gerilim

Pakistan ile Afganistan arasında yaşanan sınır çatışmalarının ardından 15 Ekim'de duyurulan 48 saatlik ateşkes, taraflar arasında Türkiye ve Katar'ın desteğiyle Katar'ın başkenti Doha'da yapılan müzakerelerin sonuna kadar uzatılmıştı.

Doha'daki görüşmelere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da katılmıştı.

Görüşmelerin ana gündemini, "mevcut ateşkesin uzatılması ve son dönemde yaşanan sınır çatışmalarının çözüme kavuşturulması" oluşturmuş ve taraflar anlaşmaya varmıştı.

Doha'da 14 saat süren müzakerelerin ardından ateşkesin detaylarını çalışacak teknik komitenin ilk toplantısının İstanbul'da yapılması kararlaştırılmıştı.

Pakistan ve Afganistan heyetleri, 25-30 Ekim tarihlerinde bu amaçla İstanbul'da bir araya gelmişti.







