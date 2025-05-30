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Pakistan Afganistan'daki diplomatik misyonunu büyükelçilik seviyesine yükseltti

Pakistan Afganistan'daki diplomatik misyonunu büyükelçilik seviyesine yükseltti

18:0730/05/2025, Cuma
AA
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Pakistan Afganistan'daki diplomatik misyonunu yükseltti
Pakistan Afganistan'daki diplomatik misyonunu yükseltti

Pakistan, Afganistan'daki diplomatik misyonunu yeniden büyükelçilik seviyesine yükseltti. 15 Ağustos 2021'de Afganistan'da meydana gelen yönetim değişikliği sonrası bir çok ülke Kabil'deki diplomatik temsilciliklerini kapatırken Pakistan temsilcisini "maslahatgüzar" seviyesinde tutmuştu.

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, X sosyal medya platformundan, iki ülke arasındaki ilişkilere yönelik açıklama yaptı. Dar, "Pakistan-Afganistan ilişkileri, 19 Nisan 2025 tarihinde Pakistan heyetiyle Kabil'e gerçekleştirdiğim çok verimli ziyaretin ardından olumlu bir seyir izlemektedir. Bu ivmeyi sürdürmek için Pakistan Hükümeti'nin Kabil'deki maslahatgüzarlık seviyesini büyükelçilik seviyesine yükseltme kararını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Bu adımın iki ülke arasında ekonomi, güvenlik ve ticaret alanlarında işbirliğini derinleştireceğini vurgulayan Dar, ayrıca daha fazla angajmana da katkıda bulunacağını belirtti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada, Dar'ın, Afgan tarafıyla "güvenlik, ticaret, ikili ilişkiler, karşılıklı çıkar ve kültürel etkileşim" konularını ele almak üzere 19 Nisan'da Afganistan'ın başkenti Kabil'e resmi ziyarette bulunduğu bildirilmişti.

Tarafların, özellikle "terör saldırıları ve sınır güvenliği" nedeniyle çıkmaza giren ikili ilişkilerin düzelmesi hedefiyle kapsamlı görüşmelerde bulunduğu kaydedilmişti.

Dar ile Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, iki ülke arasında özellikle "sınır güvenliği ve terör" kaynaklı sıkıntıların çözümü için diyaloğun sürdürülmesi konusunda mutabık kalmıştı.

15 Ağustos 2021'de Afganistan'da meydana gelen yönetim değişikliği sonrası bir çok ülke Kabil'deki diplomatik temsilciliklerini kapatırken Pakistan temsilcisini "maslahatgüzar" seviyesinde tutmuştu.

Öte yandan, iki ülke arasında uzun yıllara dayalı sınır sorunu devam ederken, Pakistan'da silahlı faaliyet gösteren Pakistan Talibanı (TTP) konusu da ilişkilerin gerilmesine neden olabiliyor.



#Afganistan
#maslahatgüzarlık seviyesi
#Muhammed İshak Dar
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