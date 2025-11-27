Yeni Şafak
Papa 14. Leo'yu taşıyan uçak İstanbul'a indi

27/11/2025, Perşembe
Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14.Leo, Türkiye ziyareti kapsamında ilk durağı Ankara'nın ardından İstanbul'a iniş yaptı. Papa 14. Leo'yu İstanbul Valisi Davut Gül karşıladı.

Vatikan Devlet Başkanı ve Katollik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14. Leo'yu Ankara'dan İstanbul'a taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.


Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretinde ilk durağı Ankara oldu. Papa’yı taşıyan uçak saat 12.30’da Ankara Esenboğa Havalimanı’na indi. Papa’yı taşıyan ITA Airways’e ait EI-INA kuyruk tescilli Airbus A320 tipi uçak yerel saatle 07.58’de Ankara’ya gitmek üzere Roma’dan havalanmıştı. Ankara ziyaretinin ardından İstanbul'a gelen Papa 14. Leo'yu taşıyan uçak saat 19.15 'de Atatürk Havalimanı'na indi. Papa'yı İstanbul Valisi Davut Gül karşıladı.

Havalimanından yoğun güvenlik önlemleriyle ayrılan Papa, Harbiye'deki Saint Esprit Katedrali'ne giriş yaptı.




